Aktuelle Studie zeigt gravierende Mängel in der industriellen Cybersicherheit auf

Das ernüchternde Ergebnis der Studie lässt sich wie folgt zusammenfassen: Obwohlsich die industrielle Digitalisierung seit Jahren beschleunigt und immer mehrSoftware in Steuerungssystemen verwendet wird, scheint das Bewusstsein für diedamit verbundenen Cyberrisiken bei vielen Herstellern und Betreibern deutlichunterentwickelt. "Dies ist bereits heute eine konkrete Gefahr für Hersteller unddamit alle Betreiber von industriellen Geräten und Infrastrukturen", formuliertder CEO von ONEKEY, Jan Wendenburg.Die Gründe erklärt er wie folgt: "Für viele Hersteller ist es schwierig diewirklich relevanten Compliance-Vorschriften zu identifizieren. International istviel in Bewegung, der neue Cyber Resiliance Act in der EU, der PSTI in England,der Biden Act in USA und viele andere. Daher haben wir einen Compliance Wizardentwickelt, der in einer Kombination aus automatisierterCyber-Sicherheitsprüfung und virtuellem Assistenten Unternehmen durch einvereinfachtes Assessment der organisatorischen Compliance führt. Die darausresultierende Dokumentation kann unmittelbar für die künftige Nachweispflicht inCybersicherheitsfragen und zusätzliche Zertifizierungen genutzt werden."Industrielle Steuerungen und IoT-Geräte werden vernachlässigtBei herkömmlichen Cybersicherheitsanalysen stehen vor allem Computersysteme undNetzwerke im Vordergrund, während industrielle Steuerungen in Maschinen und