Daimler Truck setzt auf E-Lkw eActros 600

Daimler Truck macht mit einem neuen E-Lkw von sich Reden. Auf den setzt das Unternehmen große Hoffnungen, hören wir am Rande der IAA. Daimler ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeughersteller, mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus. Der Konzern bietet Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse an. Die Nutzfahrzeuge werden unter den Marken BharatBenz, Freightliner, FUSO, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Busses und Western Star vertrieben.

Nach dem Spin-off von Daimler ging die Daimler Truck Holding im Dezember 2021 als eigenständiges Unternehmen an die Börse. Auf der IAA Transportation in Hannover hat der Nutzfahrzeughersteller seinen batterie-elektrischen Lkw Mercedes-Benz eActros 600 vorgestellt. Mit diesem E-Flagschiff will Daimer Truck den Fernverkehr dekarbonisieren. Der Fernverkehr macht immerhin zwei Drittel und damit den Großteil der lokalen CO2-Emission im Lkw-Verkehr aus.