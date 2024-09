Aktie von paragon springt an

Die Aktie von paragon machen einen kräftigen Satz nach oben. Der Spezialist für Automobilelektronik gewinnt im Xetra-Handel satte 20% auf 2,62 Euro und kann sich damit erneut deutlich von den Jahrestiefs lösen.

Freudensprung bei paragon

Hintergrund des Kursanstiegs: paragon hat mit dem indischen Automobilzulieferer AGS Vision Pvt Ltd. eine Erweiterung der seit April bestehenden Kooperation vereinbart. Ursprünglich war geplant, die Luftgütesensoren von paragon über den Partner AGS an indische Kunden zu vertreiben. Nun soll fast das gesamte europäische Produktportfolio von paragon mit Unterstützung von AGS auf dem indischen Markt angeboten werden. Im Gegenzug wird paragon Produkte der Automobilelektronik und -beleuchtung von AGS in Europa und China vertreiben.

Diese Partnerschaft dürfte beiden Unternehmen einen Vorteil verschaffen, das Produktportfolio vergrößern und globale Kunden erreichen. Durch die Zusammenarbeit verfügt paragon nunmehr über eine Produktion in Indien. Das dürfte im schnell wachsenden indischen Markt von Vorteil sein.

Mehr Informationen und News von Fuchsbriefe finden Sie unter Fuchsbriefe | LinkedIn.