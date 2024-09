Können WIN-Initiative und Zukunftsfinanzierungsgesetz II Start-up Finanzierung stärken?

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Heute trifft sich die Arbeitsgruppe (AG) Unternehmertum,Innovationen und Arbeitsplätze des Biotechnologie-Branchenverbands BIODeutschland e. V. zu einem politischen Austausch mit der ParlamentarischenStaatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) Franziska Brantner undder Bundestagsabgeordneten Anna Christmann (beide Bündnis 90/Die Grünen) inHeidelberg. Unternehmerinnen und Unternehmer aus innovativenBiotechnologie-Unternehmen stellen bei dem Termin ihre Geschäftsmodelle vor undgeben Handlungsempfehlungen, um Deutschland als einen international kompetitivenBiotech-Standort zu stärken. Ein Thema ist auch die Verfügbarkeit von VentureCapital für Start-ups und Wachstumskapital für fortgeschrittene Unternehmen, diedies auf Ihrem Weg zu Globalen Champions benötigen. Die vorgestern im Rahmen des"StartUp Summits 2024" vorgestellte "WIN"-Initiative der Bundesregierung sollgenau dazu dienen, dieses Kapital zu mobilisieren. Ein Kernelement derWIN-Initiative ist das Zukunftsfinanzierungsgesetzes II, das dazu beitragensoll, die Finanzierungssituation der Unternehmen zu verbessern; es hat aber auchnoch deutliche Lücken im Hinblick auf geschlossene Venture Capital (VC) undPrivate Equity (PE)-Fonds."Dass die neue WIN-Initiative der Bundesregierung unter Beteiligung der Spitzender Ampel-Koalition vorgestern im großen Rahmen vorgestellt wurde, zeigt, dasssich die Bundesregierung zunehmend für Start-ups und die Frage, wie sieausreichend mit Wagnis- und Wachstumskapital versorgt werden können,interessiert. Das ist an sich ein sehr großer Fortschritt", sagt Claus Kremoser,Co-Leiter der AG Unternehmertum, Innovationen und Arbeitsplätze. "Wir freuenuns, dass die Staatssekretärin Franziska Brantner und die Start-up-Beauftragtedes Bundeswirtschaftsministeriums Anna Christmann sich die Zeit genommen haben,um sich persönlich mit uns darüber auszutauschen, was die WIN-Initiative für dieBiotechnologiebranche bedeutet und wie sie uns damit unterstützt. DieVerfügbarkeit von Wachstumskapital und funktionierende Börsenplätze sind für einflorierendes Biotech-Ökosystem wie auch generell für High Tech Start-upsunerlässlich. Beides ist aber in Deutschland und Europa immer nochunterentwickelt. Es gab auch in vergangenen Jahren bereits interessante Impulsevon Seiten der Bundespolitik, diese Anregungen sind dann aber nie konsequent undzielgerecht umgesetzt worden. Wir hoffen, dass es dieses Mal anders ist, unddass vor allem die Schaffung von Anreizen für die Mobilisierung von privatemKapital, gerade auch aus der privaten Altersvorsorge, entscheidendvorangetrieben wird.""Das gilt auch für den kürzlich veröffentlichten Referentenentwurf zum