Boerse Stuttgart Digital met à la disposition de DZ BANK des infrastructures cryptos permettant ainsi aux clients des banques coopératives d'accéder aux cryptomonnaies

Stuttgart, Allemagne (ots) - Accès sûr et facile aux services réglementés de

négoce et de conservation des cryptomonnaies pour les clients de détail // Une

étape majeure vers une adoption massive des cryptomonnaies en Europe // Le début

d'un déploiement progressif dès cette année.



Boerse Stuttgart Digital est le fournisseur des infrastructures crypto de DZ

BANK, représentant le réseau bancaire coopératif allemand, l'un des plus grands

groupes bancaires d'Europe et le deuxième d'Allemagne. En utilisant les

solutions institutionnelles réglementées de cryptomonnaies de Boerse Stuttgart

Digital, DZ BANK permettra à 700 banques coopératives d'offrir à leurs clients

de détail la possibilité de négocier des cryptomonnaies et de les stocker en

toute sécurité par une conservation fiduciaire agréé.





La mise en place technique et opérationnelle a déjà commencé. Les premièresbanques devraient être connectées dès cette année, avec un déploiementprogressif et une première phase d'essai pour certains clients de détailsélectionnés.Boerse Stuttgart Digital et DZ BANK font figure de pionniers, dans la mesure oùils sont les premiers acteurs établis en Europe à proposer des cryptomonnaies àdes clients de détail à une telle échelle. Il s'agit d'une étape majeure versune adoption massive des cryptomonnaies. Le marché de détail des cryptomonnaiesprésente un immense potentiel pour les banques et les courtiers puisque, selonles prévisions, jusqu'à 25 pour cent des Européens investiront dans lescryptomonnaies d'ici à 2028."Nous proposons les services éprouvés et entièrement réglementés de BoerseStuttgart Digital dans le domaine du négoce et de la conservation descryptomonnaies aux institutions financières dans toute l'Europe. C'estparticulièrement intéressant pour les institutions financières qui attachent uneimportance primordiale au professionnalisme, à la sécurité, la fiabilité et laconfiance, comme le fait DZ BANK. Nos solutions d'infrastructures sont orientéesvers la clientèle de détail, c'est la grande force de notre groupe", déclare DrMatthias Voelkel, PDG du Groupe Boerse Stuttgart.À propos du Groupe Boerse StuttgartLe Groupe Boerse Stuttgart est le sixième plus grand groupe boursier en Europe,avec des piliers stratégiques dans les secteurs du marché des capitaux et descryptomonnaies. Il exploite des plateformes d'échange en Allemagne, en Suisse eten Suède. En tant que véritable pionnier, le Groupe Boerse Stuttgart a développéla plus grande activité dans le secteur des cryptomonnaies de tous les groupesboursiers européens. Le Groupe Boerse Stuttgart emploie 700 personnes et estimplanté à Stuttgart, Berlin, Francfort-sur-le-Main, Ljubljana, Milan, Stockholmet Zurich.À propos de Boerse Stuttgart DigitalContrôlée par le Groupe Boerse Stuttgart, Boerse Stuttgart Digital est lepartenaire fiable pour des solutions intégrées et personnalisées tout au long dela chaîne de valeur des cryptomonnaies et des actifs numériques en Europe. Entant que partie du Groupe Boerse Stuttgart possédant plus de 160 annéesd'expertise dans les marchés financiers, Boerse Stuttgart Digital est pleinementréglementé en Allemagne. Le Groupe Boerse Stuttgart constitue un guichet uniqueregroupant les solutions d'infrastructures institutionnelles de courtage, négoceet conservation sous l'égide de Boerse Stuttgart Digital, permettant ainsi auxpartenaires institutionnels d'accéder facilement et de manière fiable auxcryptomonnaies et actifs numériques.Pour plus d'informations, consultez le site : http://www.bsdigital.com .Contact:T +?49 (0)711 222 985 711F + 49 (0)711 222 985 551mailto:presse@boerse-stuttgart.deContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/80210/5868147OTS: Börse Stuttgart