Boerse Stuttgart Digital fornisce a DZ BANK la propria infrastruttura cripto. I clienti delle banche cooperative avranno accesso alle criptovalute

Stoccarda, Germania (ots) - La clientela retail avrà un accesso sicuro e

semplice a servizi di negoziazione e custodia regolamentati // Una tappa

fondamentale per l'adozione di massa delle criptovalute a livello europeo // Il

graduale rilascio inizierà già quest'anno



Boerse Stuttgart Digital (Borsa di Stoccarda Digital) diventa il partner per le

infrastrutture cripto di DZ BANK, che riunisce le banche cooperative tedesche,

tra i maggiori gruppi bancari in Europa e il secondo in Germania. Grazie alle

soluzioni infrastrutturali cripto, rivolte alla clientela istituzionale

regolamentata, offerti dal Borsa di Stoccarda Digital, DZ BANK consentirà a 700

banche cooperative di offrire ai loro clienti retail la possibilità di negoziare

criptovalute e di custodirle in modo sicuro, in depositi fiduciari autorizzati.





L'implementazione della configurazione tecnica e operativa è già iniziata. Leprime banche saranno abilitate già quest'anno, con un rilascio graduale e unaprima fase di test per clienti retail selezionati.Borsa di Stoccarda Digital e DZ BANK sono i primi operatori in Europa ad offrirecriptovalute alla clientela retail ad un numero così elevato di utenti. Sitratta di una tappa significativa nell'adozione su larga scala dellecriptovalute. Secondo le previsioni, entro il 2028 il 25% dei cittadini europeiinvestirà in criptovalute, pertanto il mercato retail rappresenta un potenzialeimmenso per banche e broker.Matthias Voelkel, CEO del Gruppo Borsa di Stoccarda, ha commentato: "Agliistituti finanziari di tutta Europa offriamo l'infrastruttura di Borsa diStoccarda Digital per la negoziazione di criptovalute e servizi di custodiacollaudati e completamente regolamentati. Per le istituzioni finanziarie ciò èparticolarmente interessante perché pongono particolare attenzione a fattoriquali la professionalità, la sicurezza, l'affidabilità e la fiducia, come fa DZBANK. Il punto di forza del nostro Gruppo è dato dal fatto che le soluzioniinfrastrutturali che offriamo sono orientate al cliente finale".Boerse Stuttgart GroupBoerse Stuttgart Group è il sesto gruppo di borse valori in Europa, con unposizionamento strategico nel settore dei mercati dei capitali, in quellodigitale e delle criptovalute. Il gruppo gestisce borse valori in Germania,Svezia e Svizzera. Un vero pioniere che, tra tutti i gruppi borsistici europei,è quello che ha costruito il maggior business legato ad asset digitali ecriptovalute. Boerse Stuttgart Group conta 700 dipendenti, con sedi a Stoccarda,Berlino, Francoforte, Lubiana, Milano, Stoccolma e Zurigo.Boerse Stuttgart DigitalBoerse Stuttgart Digital è il partner di riferimento in Europa per soluzioniintegrate e personalizzate, lungo l'intera catena del valore delle criptovalutee degli asset digitali. Parte del Boerse Stuttgart Group, che vanta oltre 160anni di tradizione e competenza nei mercati finanziari, la società ècompletamente regolamentata in Germania. In qualità di one-stop-shop, BoerseStuttgart Group riunisce tutte le soluzioni infrastrutturali di brokeraggio,trading e di custodia, consentendo ai partner istituzionali un accesso facile eaffidabile al mondo delle criptovalute e degli asset digitali.Per maggiori informazioni, visitare il sito http://www.bsdigital.com .Contatto:T +?49 (0)711 222 985 711F + 49 (0)711 222 985 551mailto:presse@boerse-stuttgart.deUlteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/80210/5868150OTS: Börse Stuttgart