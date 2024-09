Volt Active Data führt zustandslose Stream-Verarbeitung mit OLTP ein

Das neue Produkt baut die führende Position von Volt als Echtzeit-Datenverarbeitungsplattform für grenzenlose Skalierbarkeit, vereinfachte Datenarchitektur und extrem schnelle Entscheidungen aus.

BEDFORD, Massachusetts, 19. September 2024 /PRNewswire/ -- Volt Active Data, die Echtzeit-Datenverarbeitungsplattform für unternehmenskritische Anwendungen, kündigte heute Volt Active(SP) an, eine neue Funktion für die Aufnahme und Verarbeitung großer Mengen von Streaming-Daten in Echtzeit, ohne Kompromisse bei der Konsistenz oder Transaktionsfähigkeit. Mit dieser neuen Funktionalität kann Volt die Verarbeitung von Petabytes an Daten über mehrere Echtzeit-Streams und Datenspeicher schnell und einfach unterstützen.