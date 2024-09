Bayerisches Gemeinschaftsprojekt zur InnoTrans 2024 / Tram-Simulator macht Assistenzsysteme für Straßenbahnen erlebbar

Berlin/Ottobrunn bei München (ots) - Wie Fahrerassistenzsysteme den

Straßenbahnverkehr sicherer machen, lässt sich auf der Fachmesse InnoTrans in

Berlin in einem neuartigen Straßenbahn-Simulator erleben. Auf einem

Original-Fahrerstand können Messebesucher virtuell über eine Strecke in München

steuern und werden dabei durch Assistenzsysteme unterstützt. Der Tram-Simulator

ist während der InnoTrans vom 24. bis 27. September 2024 auf dem IABG-Stand im

City Cube A / 240 zu finden.



Das Gemeinschaftsprojekt wird unter Leitung der

Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH (IABG) aus Ottobrunn zusammen mit den

Konsortialpartnern Stadtwerke München GmbH (SWM) und der GERSYS GmbH

vorangetrieben. Der Schwerpunkt der IABG liegt auf der Absicherung neuer

Mobilitätskonzepte und -technologien. GERSYS, ein Verbundunternehmen der

HÜBNER-Gruppe, ist führender Anbieter für Instrumentierungen im Führerstand von

Schienen- und Sonderfahrzeugen. Weiterer Projektpartner ist die

3D-Visualisierungsfirma optify GmbH aus Darmstadt, die den Streckenabschnitt der

Tram in München digitalisiert hat.









Die Partner stellen die Projektergebnisse am Mittwoch, 25. September 2024, ab

12.30 Uhr am CNA-Gemeinschaftsstand im City Cube A / 240 vor. Christian

Bernreiter, Bayerischer Staatsminister für Verkehr, wird sich zuvor um 8.30 Uhr

ein Bild vom Tram-Cockpit der Zukunft machen.



Verkehrsunternehmen als Vorreiter innovativer Mobilitätskonzepte



Aufgrund des zunehmenden Fachkräftemangels und zur Verbesserung der Sicherheit

setzt sich die zu den SWM gehörende Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) für

die Weiterentwicklung der Fahrerarbeitsplätze ein. Oliver Glaser,

Geschäftsführer und Leiter des Geschäftsbereichs Schiene bei der MVG, bekräftigt

die notwendige Modernisierung und Digitalisierung des ÖPNV-Betriebes durch

innovative Mobilitätsangebote: "Assistenzsysteme bieten die Möglichkeit, die

Fahrerinnen und Fahrer bei ihrer Arbeit zu unterstützen und Straßenbahnen

weiterzuentwickeln. Mit dem Simulator haben wir die Möglichkeit, verschiedene

Systeme virtuell zu testen und anhand von unterschiedlichen Verkehrssituationen

zu erproben. Das hilft uns bei der Entscheidungsfindung und wird den

Straßenbahnverkehr noch sicherer machen" , so Glaser.



Prototyping von Fahrerassistenzsystemen für die nächste Generation der

Straßenbahn



Auf dem Weg zum vollautonomen, fahrerlosen Straßenbahnbetrieb schafft das

Projekt wichtige Lösungen für heutige Anforderungen. Fahrer werden mit

Assistenzsystemen unterstützt und dadurch Unfälle signifikant reduziert, erklärt Seite 2 ► Seite 1 von 4



Vortrag über Projektergebnisse und Besuch aus der PolitikDie Partner stellen die Projektergebnisse am Mittwoch, 25. September 2024, ab12.30 Uhr am CNA-Gemeinschaftsstand im City Cube A / 240 vor. ChristianBernreiter, Bayerischer Staatsminister für Verkehr, wird sich zuvor um 8.30 Uhrein Bild vom Tram-Cockpit der Zukunft machen.Verkehrsunternehmen als Vorreiter innovativer MobilitätskonzepteAufgrund des zunehmenden Fachkräftemangels und zur Verbesserung der Sicherheitsetzt sich die zu den SWM gehörende Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) fürdie Weiterentwicklung der Fahrerarbeitsplätze ein. Oliver Glaser,Geschäftsführer und Leiter des Geschäftsbereichs Schiene bei der MVG, bekräftigtdie notwendige Modernisierung und Digitalisierung des ÖPNV-Betriebes durchinnovative Mobilitätsangebote: "Assistenzsysteme bieten die Möglichkeit, dieFahrerinnen und Fahrer bei ihrer Arbeit zu unterstützen und Straßenbahnenweiterzuentwickeln. Mit dem Simulator haben wir die Möglichkeit, verschiedeneSysteme virtuell zu testen und anhand von unterschiedlichen Verkehrssituationenzu erproben. Das hilft uns bei der Entscheidungsfindung und wird denStraßenbahnverkehr noch sicherer machen" , so Glaser.Prototyping von Fahrerassistenzsystemen für die nächste Generation derStraßenbahnAuf dem Weg zum vollautonomen, fahrerlosen Straßenbahnbetrieb schafft dasProjekt wichtige Lösungen für heutige Anforderungen. Fahrer werden mitAssistenzsystemen unterstützt und dadurch Unfälle signifikant reduziert, erklärt