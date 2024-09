Laternenfest in der ostchinesischen Stadt Kunshan zur Feier des Mittherbstfestes eröffnet

Beijing (ots/PRNewswire) - Als am Freitag die großformatigen Laternen in zwei

Kunshan ist eine der Regionen, in denen der Austausch zwischen beiden Seiten derStraße am häufigsten stattfindet, da es seit Jahren ein bevorzugtes Ziel fürInvestitionen und Geschäftsanbahnungen von taiwanesischen Staatsbürgern ist.Um mehr Besucher zu kulturellen Besichtigungen in Kunshan zu inspirieren, wurdenauf dem Huiju-Platz mehrere Laternenfelder zum Thema Drachen aufgestellt, um mitdigitaler Beleuchtung und Augmented-Reality-Technologien neue visuelleErlebnisse für die Besucher zu schaffen.In der Stadt Zhouzhuang wurden kreative Laternen und ein digitaler Lichtwaldgestaltet, um lokale Bräuche, einheimische kulturelle und touristische IP-Bildersowie Kunshans Wahrzeichen zu präsentieren.Während des Laternenfestes, dessen thematische Aktivitäten bis Ende Oktoberandauern werden, plant Kunshan Kunstaufführungen, einen Karneval mittraditioneller chinesischer Hanfu-Kleidung und andere konsumförderndeAktivitäten, um den kulturellen Austausch zwischen den Landsleuten jenseits derMeerenge weiter auszubauen.Bis zum 13. September, als der vierte Kulturmonat zur Förderung der kulturellenKommunikation zwischen Jugendlichen über die Meerenge hinweg zu Ende ging,wurden seit dem 23. Juli in vielen Städten der Provinz Jiangsu mehr als 50immaterielle Kulturerbe-, Sport- und Kunstaktivitäten durchgeführt.Unter den über 3.300 taiwanesischen Landsleuten, die an diesen kulturellenAktivitäten teilnahmen, waren mehr als 2.500 taiwanesische Jugendliche, diedurch gegenseitiges Lernen und Verstehen Freundschaften mit einheimischenJugendlichen schlossen.In den letzten Jahren hat Kunshan die industrielle Zusammenarbeit zwischenbeiden Seiten der Straße vertieft, und im Jahr 2023 hat die Stadt einenMaßnahmenkatalog für taiwanesische Staatsangehörige veröffentlicht, die dortUnternehmen gründen und Karriere machen wollen.Am Freitag wurde in Kunshan ein One-Stop-Servicezentrum für taiwanesischeLandsleute und Unternehmen eröffnet, das Dienstleistungen rund um das Leben undhocheffiziente Dienstleistungen für Geschäftsanbahnungen wie Schulanmeldung,Hauskauf, Gesundheitsversorgung und Altersvorsorge für taiwanesische Landsleuteanbietet.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/342152.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2505755/CEIS_lantern_fair.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-laternenfest-in-der-ostchinesischen-stadt-kunshan-zur-feier-des-mittherbstfestes-eroffnet-302253017.htmlPressekontakt:Linlin Yang,linlinyanglyn@163.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/5868178OTS: Xinhua Silk Road Information Service