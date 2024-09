GOLDMAN SACHS stuft IBERDROLA SA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Iberdrola auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analyst Alberto Gandolfi untersuchte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie Alternativen, um die Renditechancen der Anbieter alternativer Energien besser bewerten zu können. Eine bedeutende Neubewertung des Sektors sei möglich, wenn Investoren für ihre Anlageentscheidungen zum Beispiel nicht mehr den etwas abstrakten internen Zinsfuß, sondern das Renditemaß ROCE heranziehen. Dieses beschreibt den Quotienten aus betrieblichem Ergebnis und gebundenem Kapital./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2024 / 06:00 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 13,50EUR auf Tradegate (19. September 2024, 14:06 Uhr) gehandelt.



