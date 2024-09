airtours im Winter mit größtem Angebot

Berlin (ots) -



- Starkes Wachstum im Luxussegment

- Luxus-Kreuzfahrten wachsen um 20 Prozent

- Bali, östliches und südliches Afrika, Australien und Indischer Ozean im Fokus

- Exotik neu erleben: Barfuß-Inseln als Inbegriff von Luxus

- Neueste Luxustrends: Individualisierung, Rewilding und Longevity



Die Lust auf Luxus und außergewöhnliche Erlebnisse ist ungebrochen. airtours

verzeichnet ein starkes Wachstum im Luxussegment und eine hohe

Ausgabenbereitschaft. "Luxus ist heute das bewusste Genießen von Momenten, die

fernab des Alltäglichen neue Perspektiven eröffnen und eine tiefe, authentische

Verbindung zur Umgebung und sich selbst ermöglichen. airtours bietet dafür

maßgeschneiderte Reisen, persönliche Freiräume und nachhaltige Angebote, die

Wohlbefinden, Sinnhaftigkeit und unvergleichliche Erinnerungen schaffen", sagte

Steffen Boehnke, Director airtours, anlässlich der Winterprogramm-Vorstellung

2024/25 der Luxusreisemarke. Als führender Anbieter für Luxusreisen erweitert

airtours auch im Reisewinter 2024/25 sein Programm und nimmt 200 neue

Spitzenhotels ins Portfolio auf.





Mit exklusiven Seereisen auf WachstumskursAuch Luxuskreuzfahrten sind auf Wachstumskurs. airtours verzeichnet 20 Prozentmehr Gäste auf hoher See. Insbesondere Asien-Kreuzfahrten mit Stopps in Japansind derzeit angesagt und bei airtours am schnellsten ausgebucht. AuchRitz-Carlton Yachterlebnisse zu den Hotspots der Karibik sowie Segeltouren durchdie kleinen Antillen und Grenadinen sind im Winterhalbjahr gefragt. EbensoFahrten der zehn bereits in Dienst gestellten Neubauten, u. a. von TheRitz-Carlton Yacht Collection, Silversea, Regent Seven Sees Cruises, Seabourn,Scenic und Emerald Cruises und Riverside Luxury Cruises. Zum Winter erweitertairtours das Portfolio mit der Reederei Explora Journeys sowie demExpeditionsspezialisten Swan Hellenic. Hapag-Lloyd Cruises, die führendeKreuzfahrtmarke im deutschsprachigen Raum für Luxus- und Expeditionsreisen,begeistert ebenfalls mit intensiven neuen Erlebnissen.Bali, östliches und südliches Afrika, Australien und Indischer Ozean im FokusDeutlich mehr Luxusreisende zieht es im kommenden Winter nach Bali, Australien,ins östliche und südliche Afrika sowie zu den Top-Reisezielen im Indischen Ozeanwie den Malediven, Mauritius und Sri Lanka. Auch Urlaubsländer wie Dubai undKatar sind weiterhin sehr beliebt und verzeichnen ebenfalls hohe zweistelligeBuchungszuwächse bei airtours. "Afrika bleibt ein großes Sehnsuchtsziel fürReisende, die auf der Suche nach neuen und besonderen Erlebnissen sind",erklärte Boehnke.Exotik neu erleben: Barfuß-Inseln als Inbegriff von Luxus