Condor erhält eine zweite Gaszuteilung für seine LNG-Projekte in Kasachstan CALGARY, 19. September 2024 - Condor Energies Inc. („Condor“ oder das „Unternehmen“; TSX: CDR), ein in Kanada ansässiges Energiewendeunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es seine zweite Erdgaszuteilung („Gaszuteilung“) von der für die …