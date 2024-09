Walmart: Wer 1972 Aktien im Wert von 10.000 USD kaufte, besitzt heute?

Während viele Unternehmen nur für eine gewisse Zeit erfolgreich sind, scheinen einige Firmen ein Geschäftsmodell für die Ewigkeit gefunden zu haben. Zu ihnen gehört auch Walmart , dessen Geschichte bereits 1945 begann. Damals übernahm der ehemalige J. C. Penny-Angestellte Sam Walton in Newport (Arkansas, USA) für 25.000 US-Dollar eine Ben-Franklin-Filiale und setzte von Beginn an seine legendäre Erfolgsstrategie um, die Walmart bis heute Wettbewerbsvorteile verschafft und das Unternehmen an die Spitze des Einzelhandels führte.

Sam Walton setzte ähnlich wie auch Aldi auf sehr günstige Verkaufspreise, die er einerseits durch extreme Sparsamkeit und anderseits mittels großer Einkaufsmengen bei günstigen Lieferanten anbieten konnte. Der Geschäftsmann siedelte seine Geschäfte in Kleinstädten mit wenig Konkurrenz an, verkaufte seine Waren mit geringem Aufschlag, beschäftigte wenig Personal, setzte frühzeitig auf Computer und konzentrierte sein Produktportfolio. Die Folge war ein schnelles Wachstum des Unternehmens.

Im Jahr des Börsengangs 1970 besaß Sam Walton 38 Filialen, mit denen er einen Umsatz von 44,2 Millionen US-Dollar erzielte. Das Listing beschleunigte die Expansion und wurde sowohl für das Unternehmen als auch alle Aktionäre zu einem großen Erfolg.

Schon 1972 erzielte Walmart einen Umsatz von 78 Millionen US-Dollar und einen Gewinn von 2,9 Millionen US-Dollar. Allein zwischen 1968 und 1972 zogen sowohl der Umsatz als auch der Gewinn um 519 Prozent beziehungsweise 503 Prozent an. Walmart war somit bereits damals ein starker und operativ profitabler Wachstumswert mit einer hohen Eigenkapitalquote von 50,7 Prozent.

Zu diesem Zeitpunkt war das Unternehmen erst in fünf US-Bundesstaaten aktiv und besaß viel Expansionsspielraum. Heute ist es nicht nur in den USA, sondern auch in Afrika, Kanada, Zentralamerika, Chile, China, Indien und Mexiko vertreten, beschäftigt in 10.500 Filialen etwa 2,1 Millionen Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 648,1 Milliarden US-Dollar.

Walmart passt sich der Zeit an und setzt zunehmend auf den Onlinehandel (E-Commerce), mit dem es in 19 Ländern aktiv ist. Im zweiten Quartal 2025 wuchs der Umsatz in diesem Geschäftsbereich um 18 Prozent. Zwischen 2015 und 2023 verbesserte er sich um 1.392 Prozent auf 100 Milliarden US-Dollar und trug 15,4 Prozent zum Gesamtumsatz bei.

Trotz starker Konkurrenz durch Amazon entwickelt sich Walmart über seine lokale Präsenz und die Konzentration auf Güter des täglichen Bedarfs zu günstigen Preisen stetig weiter. Auch heute noch ist das Unternehmen in den USA Marktführer. Während die Konkurrenz in Krisen meist Kunden verliert, gewinnt Walmart gerade in den schwierigen Phasen an Zuspruch.

Dies ist ein Grund, warum auch der Aktienkurs in Jahren des Abschwungs oft nur wenig verliert.

Wie viel wurde aus 10.000 US-Dollar?

Walmart ist eine der performancestärksten Aktien der Börsenhistorie. Lag der Kurs zum Börsenlisting an der NYSE 1972 bei nur 0,0129 US-Dollar, sind es heute 79,03. Dies entspricht einer Performance von insgesamt 612.535 Prozent. Somit konnten Aktionäre ihren Einsatz um den Faktor 6.126 vervielfachen.

Wer damals 1.000 USD investierte, besitzt heute 6.126.356 US-Dollar. Anleger, die sich hingegen für 10.000 US-Dollar beteiligten, können sich heute über 61.263.565 US-Dollar freuen (19.09.2024).

Fazit Walmart

Nur wenigen Unternehmen gelingt es wie Walmart, über Jahrzehnte erfolgreich zu sein. Dennoch zeigt das Beispiel, welche Faktoren eine hohe Performance ermöglichen. Dazu zählen Wettbewerbsvorteile durch eine klare Kosten- und Preisführerschaft, ein hochdiszipliniertes Management sowie ein kontinuierliches hohes und profitables Wachstum sowie eine solide Bilanz.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

