Nach historischer Zinssenkung 5 Billionen USD Optionen: Hexensabbat am Freitag droht den Markt zu erschüttern! Nach der historischen Zinssenkung durch die US-Notenbank steht am Freitag der nächste große Termin an der Wall Street an – der dreifache Hexensabbat. Marktteilnehmer rechnen mit Volatilität.