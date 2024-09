Rock Tech schließt Scoping-Studie für kanadischen Lithiumkonverter mit Kapitalwert von 2,3 Mrd. CAD ab. Die Studie bestätigt den bedeutenden Wissenstransfer vom Guben-Konverter-Projekt auf das nordamerikanische Projekt

- Die Studie bestätigt die führende Rolle von Rock Tech beim Aufbau von Lithium-Verarbeitungskapazitäten zur Herstellung nachhaltiger, lokaler und hochwertiger Lithiumprodukte in Ontario, Kanada.

- Der geplante Lithiumkonverter könnte bis zu 32 ktpa LCE produzieren. Der Rohstoffbezug wird von Rock Techs eigenem Minenprojekt und Drittanbietern erfolgen und somit für Lithiumminen in Ontario und ganz Kanada eine lokale Lieferadresse zur Weiterverarbeitung bieten.

TORONTO, 19. September 2024 - Rock Tech Lithium Inc. (TSXV: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) („Rock Tech“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss einer technischen Studie („Scoping-Studie“) bekannt zu geben, welche die wirtschaftliche Rentabilität und die betriebliche Machbarkeit für den Bau und den Betrieb eines Lithiumkonverters („Konverter“) in Ontario, Kanada, bestätigt.

Rock Tech CEO Dirk Harbecke kommentiert: „Die Scoping-Studie untermauert unsere nordamerikanischen Pläne mit einem starken Business Case. Wir glauben an die enormen Chancen, die unsere Projekte für die Region mit sich bringen werden. Unsere Erfahrung zeigt auch, dass erstklassige Partner und eine starke politische Unterstützung für den Erfolg von Lithiumprojekten entscheidend sind. Dies ist in schwierigen Märkten unerlässlich.“

Aufbauend auf dem nachweislichen Erfolg in Europa, wo das Team von Rock Tech einen vollständig genehmigten Konverter in Deutschland mit einer gesicherten staatlichen Finanzierung in Höhe von 100 Millionen Euro vorangetrieben hat und sich auf eine finanzielle Investitionsentscheidung (FID) Ende dieses Jahres zubewegt, hat das Team nun eine Scoping-Studie für einen zweiten Konverter abgeschlossen, der in Ontario, Kanada, gebaut werden soll. Die Studie bestätigt, dass Rock Tech einen wesentlichen Teil seines technischen Know-hows aus dem deutschen Konverter nach Kanada übertragen kann. Es wird geschätzt, dass bis zu 80 % des Basis-Engineerings übernommen werden können, was zu erheblichen Kosteneinsparungen und einem beschleunigten Zeitplan führt. Unter Berücksichtigung der kanadischen und Ontario-Rechtsprechung sowie lokaler Umwelt- und Betriebsaspekte hat das Unternehmen ein solides CAPEX- und OPEX-Modell entwickelt, das auf dem vollständig genehmigten Konverter in Guben basiert, sowie eine solide Projektausführungsstrategie und Zeitplan. Die bewährte Strategie von Rock Tech aus dem Konverter in Guben zu übernehmen, beschleunigt nicht nur die Projektentwicklung, sondern bietet auch einen Wettbewerbsvorteil für den Bau des ersten Konverters in Ontario.

