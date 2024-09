Hollyland bringt drahtloses Intercom-System Solidcom SE für natürliche Teamgespräche auf den Markt

Ideal für enge Teamarbeit in der Video- und Filmproduktion, bei Veranstaltungen im Freien und bei der Arbeit auf See

Das leichte Vollduplex-Kommunikationssystem ist erschwinglich ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Es verfügt über eine fortschrittliche ENC-Technologie (Environmental Noise Cancellation) und ist wasser- und windfest, sodass Teammitglieder bei kommerziellen Videoproduktionen und Veranstaltungen im Freien bei jedem Wetter effektiv zusammenarbeiten können.

Fünf Headsets: Perfekt für koordinierte Teamarbeit

Die Solidcom SE Global Version von Hollyland unterstützt bis zu fünf Headsets und erfüllt damit die Anforderungen der Benutzer und macht das System zu einer praktischen und effektiven Lösung für dynamische kleine bis mittelgroße Teams. Die Frequenzsprungtechnologie des Intercom-Systems vermeidet automatisch Funkstörungen und sorgt so für eine stabile und zuverlässige Sprachkommunikation, selbst in überfüllten, funkgestörten Umgebungen. Die Solidcom SE Global Version unterstützt Vollduplex-Kommunikation, so dass Teammitglieder gleichzeitig sprechen können, was wertvolle Zeit spart und die Arbeitseffizienz steigert.

Rauschunterdrückung und natürliche Sprache

Die fortschrittliche Dualmikrofon-Technologie zur Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen (Environmental Noise Cancellation) der Solidcom SE Global Version eliminiert unerwünschte Geräusche, unterstützt einen Signal-Rausch-Abstand von 71 dB und sorgt dafür, dass Stimmen auch in Umgebungen mit starken Nebengeräuschen laut und deutlich zu hören sind.

Leicht, sauber, komfortabel

Das Solidcom SE Global Version Headset ist aus extrem leichten und haltbaren Materialien gefertigt und wiegt nicht mehr als ein (handelsüblicher) Apfel. Deshalb können sich professionelle Anwender mit dem Solidcom SE Global Version Headset endlich von Unannehmlichkeiten bei längerem Tragen bei anspruchsvollen Projekten verabschieden. Das austauschbare Over-Ear-Pad ist vor allem im Sommer praktisch und sorgt für ein sauberes und komfortables Erlebnis.

Kontinuierliche Leistung, endlose Kreativität

Die herausnehmbaren Batterien der Solidcom SE Global Version Headsets sorgen dafür, dass sie mit minimalen Ausfallzeiten weiterverwendet werden können. Wie bei Hollyland Intercom-Systemen üblich, werden die Headsets mit Akkuladestationen geliefert, um die Effizienz während der Arbeit zu maximieren. Das Headset unterstützt auch das Aufladen über USB-C, sodass eine Powerbank verwendet werden kann, damit die Kommunikation und kreative Phasen nicht unterbrochen werden.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Die Solidcom SE Global Version (2S-5S) wird am 19. September 2024 erscheinen und ist bei lokalen Händlern oder unter https://hollyland.info/46IWT6s

erhältlich. Solidcom SE Global Version 2S: 229,- USD

Solidcom SE Global Version 4S: 459,- USD

Solidcom SE Global Version 5S: 579,- USD

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Hollyland: https://www.hollyland.com/product/solidcom-se

Informationen zu Hollyland Technology

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. (Hollyland) unterstützt seit 2013 Kunden rund um den Globus mit professionellen Lösungen für drahtlose Daten-, Audio- und Videoübertragungen sowie drahtlose Gebäudesprechanlagen. Hollyland bedient zahlreiche Märkte, darunter Film- und Fernsehproduktionen, Videoproduktionen, Rundfunkanstalten, Live-Veranstaltungen, Theater, religiöse Einrichtungen und Mietshäuser. Besuchen und folgen Sie uns auf https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook, Hollyland Instagram.

