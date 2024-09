Die P2P Group erweitert ihr hochkarätiges Beratergremium durch Führungsexperten aus Wissenschaft und Industrie

- Begleitet wird er von Herrn Tobias Brix, einem Führungsexperten mit internationaler Erfahrung, der bei Großunternehmen wie IBM, Siemens und Whispir das strategische Wachstum in den Bereichen Verkauf/Vertrieb, Produktentwicklung und Betriebsführung auf internationaler Ebene verantwortete.

Vancouver, British Columbia, den 19. September 2024 / IRW-Press / P2P Group Limited („P2P Group“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PPB / FWB: 3QG) freut sich bekannt zu geben, dass die P2P Group mit Herrn Tobias Brix und Dr. Muhammad Shahzad zwei neue Mitglieder in sein hochkarätiges Advisory Board aufgenommen hat. Diese erfahrenen Führungspersönlichkeiten werden neben Herrn Alexander Makrodimitras, dessen Ernennung bereits bekannt gegeben wurde, dem Unternehmen in strategischen Angelegenheiten beratend zur Seite stehen und ihr Know-how bei der Weiterentwicklung von innovativen Technologien im Bereich räumliche Intelligenz einbringen.

Dr. Muhammad Shahzad, Associate Professor an der North Carolina State University und Director des Wolfpack Interactive, Sensing, and Networking Lab, ist ein Visionär auf den Gebieten Hochfrequenzsensorik und Netzwerksystemen. Seine interdisziplinäre Forschung hat zu Durchbrüchen bei der Erkennung menschlicher Aktivitäten, der sensorlosen Sicherheit und bei der Integration von IoT-Geräten im großen Maßstab geführt.

Im Rahmen einer Kooperation mit Cisco auf dem Gebiet des automatisierten IoT-Geräte-Onboardings transformiert er mit seiner Arbeit das Management verbundener Geräte in Netzwerken und bewirkt damit Innovationen in Bereichen wie Gesundheitsversorgung, Landwirtschaft und intelligente Infrastruktur. Als Senior Member des IEEE ist Dr. Shahzad eine führende Kraft in der Computerwelt. Er verbindet künstliche Intelligenz mit Basisansätzen zur Problemlösung, um robuste und effiziente Technologien zu entwickeln. Dr. Shahzad hat ein Doktoratsstudium (Ph.D.) an der Michigan State University absolviert.