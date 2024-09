Silicon Foundry und Kearney wollen mit der Lancierung von „The Collective // Supply Chain“ Organisationen bei der Identifizierung von Trends und Lösungen für zukunftssichere Versorgungsketten unterstützen

SAN FRANCISCO, KALIFORNIEN / ACCESSWIRE / 19. September 2024 / Silicon Foundry, eine Innovationsberatungsfirma von Kearney, hat heute die Einführung von „The Collective // Supply Chain“ bekannt gegeben. Es handelt sich dabei um ein langjähriges Programm auf Basis von Mitgliedschaften, das seinen Standort im Zentrum des Silicon Valley hat und Fachleuten im Supply-Chain-Sektor Unterstützung bietet – mit kuratierten Daten in Echtzeit, einer Community von Führungskräften derselben Branche, Beratungen durch Experten sowie exklusiven Veranstaltungen. „The Collective // Supply Chain“ befasst sich mit den Herausforderungen, die sich bei der Problembewältigung in den modernen Lieferketten, der Optimierung von Prozessen und der Einbindung fortschrittlicher Technologien ergeben, um operative Spitzenleistungen zu erzielen.

Die jüngste Umfrage von Kearney im Rahmen des COO Innovation Radar hat ergeben, dass mehr als 90 % der Unternehmen im vergangenen Jahr ihr Innovationsbudget aufgestockt haben. Entlang der gesamten Versorgungskette finden sich enorme Renditechancen, wobei die Anwendungsfälle der Logistiktechnologie im Schnitt die höchsten Erträge liefern. Die Top-Performer unter den Unternehmen erzielten mit solchen Ressourceninvestitionen die 5- bis 6-fache Rendite.

Ungeachtet dessen sind die Versorgungsketten aufgrund physischer und digitaler Störereignisse unweigerlich mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert. Anhaltende Pandemieprobleme, zunehmende geopolitische Spannungen und eine sich ständig verändernde Dynamik in puncto Angebot und Arbeitskräfte sorgen für wirtschaftliche Unsicherheit, steigende Kosten und nachfrageseitige Schwierigkeiten. Neue Automatisierungs- und KI-Lösungen haben zwar die Effizienz verbessert, erfordern aber auch neue Fertigkeiten und Anpassungen. Isolierte digitale Investitionen in einem komplexen Umfeld führen zu Prozessverzögerungen und behindern Datenkapazitäten, was zu falsch abgestimmten Angebot-Nachfrage-Profilen und begrenzt auch zu Auswirkungen auf die Entscheidungsfindung, die Agilität und das Risikomanagement führt. „The Collective // Supply Chain“ nimmt sich dieser Herausforderungen an: Führungskräfte in ausgewählten zukunftsorientierten Weltklasse-Unternehmen werden entsprechend informiert bzw. in die Lage versetzt, neue Trends, aufstrebende Technologie-Startups und Lösungen zu identifizieren, um zukunftssichere Supply-Chain-Strategien entwickeln und umsetzen können.