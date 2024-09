Asante meldet Beginn des Abbaus in der Russel Starter Pit bei Goldmine Bibiani

Vancouver, British Columbia, 19. September 2024 / IRW-Press / Asante Gold Corporation (CSE: ASE | GSE:ASG | FRANKFURT:1A9 | U.S.OTC:ASGOF) („Asante“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass nach Erhalt aller nötigen Genehmigungen von den ghanaischen Behörden die Lieferung des ersten mineralisierten Materials von der Russel Starter Pit an die Prozessanlage bei der Goldmine Bibiani realisiert wurde. Das Vorkommen Russel befindet sich 3,8 Kilometer von der Prozessanlage Bibiani entfernt und beinhaltet 119.000 Unzen an nachgewiesenen und angedeuteten Goldressourcen (Tagebau) mit einem Gehalt von 1,80 Gramm pro Tonne*, wobei die Mineralogie ähnlich der der Bibiani Main Pit ist.

„Dies ist die dritte Satelliten-Pit, die von Asante seit dem Erwerb der Liegenschaften Bibiani erkundet, bestimmt und optimiert wurde, und der Beginn der Produktion bei Russel stellt einen weiteren erfolgreichen Meilenstein auf unserem Weg dar, die Produktion von Asante bis 2028 auf mehr als 500.000 Unzen zu steigern“, sagte Dave Anthony, President und CEO, der hinzufügte: „Die Genehmigung zum Abbau bei Russel erfolgt nach anderen beschleunigenden Faktoren, unter anderem der Umleitung des Bibiani-Goaso-Highways, was uns Zugang zu zusätzlichem Material mit Oxidmineralisierung ermöglichen wird, sowie weiteren Fortschritt bei der Errichtung der Sulfid-Aufbereitungsanlage Bibiani. Nach vollständigem Anlauf wird Bibiani-Chirano der siebgrößte goldproduzierende Distrikt in Afrika und der einzige Tier-One-Golddistrikt in Afrika sein, der nicht von einem großen Goldproduzenten innegehalten wird.“

Highlights

- Das erste Material mit Oxidmineralisierung wurde von den oberen Reihen der Russel Starter Pit am 17. September 2024 abgebaut

Die zeitnahe Erteilung der Genehmigungen erfolgt nach ausführlichen Gesprächen mit den örtlichen Gemeinschaften, traditionellen Anführern und weiteren Interessengruppen und unterstreicht eine nachdrückliche Unterstützung von Asantes Partnern in der Gemeinschaft und den staatlichen Aufsichtsbehörden für das Projekt.

Am 10. September 2024 gewährte die Umweltschutzbehörde von Ghana („EPA“) Asante Gold Bibiani Limited eine zusätzliche Genehmigung, bei der Russel Pit Abbautätigkeiten durchzuführen. Dadurch wird eine wesentliche Vorbedingung erfüllt, um den Minenbetriebsplan südlich bis Russel auszuweiten.

Infolgedessen erteilte die Mineralkommission von Ghana am 16. September 2024 eine aktualisierte Genehmigung zum Minenbetrieb, die einen Betrieb bei Russel mit einbezieht.

Vuluxx Company Limited („Vuluxx“), ein örtliches ghanaisches Vertragsunternehmen, wurde damit beauftragt, Arbeiten zur Standortvorbereitung durchzuführen, welche bereits weit fortgeschritten sind und den Bau einer ein Kilometer langen Transportstraße beinhalten, die die bestehende Mineninfrastruktur verbindet.

Es wird erwartet, dass die Oxide aus der Starter-Pit mittels Schwerkraft und des Carbon-in-leach-Verfahrens eine Goldgewinnungsrate von 90 % erbringen werden. Erste Bohrarbeiten zur Überprüfung des Gehalts sind bereits gut vorangekommen.

Die anfängliche Mobilisierung der Bergbaugeräte ist abgeschlossen und wird fortgesetzt, wenn die Produktion im Laufe der kommenden Wochen zunimmt, wobei von einer vollen „Run Rate“ bis zum 30. Oktober 2024 ausgegangen wird.

- In ghanaischem Besitz befindliches Vertragsunternehmen Vuluxx mobilisierte Team

Vuluxx, das sich in ghanaischem Besitz befindet und in Bibiani ansässig ist, hat sein Team im Laufe des Monats Mai 2024 an den Standort verlegt und die Entwicklung der Mineninfrastruktur begonnen, darunter Beseitigung der Vegetation, Oberbodenlagerung und vorbereitende Arbeiten an der Transportstraße Russel und den Abstellplätzen. Die Flotte von Vuluxx wird bis zu fünf Bagger mit bis zu insgesamt 56 Kipplastern und der zugehörigen Zusatzausrüstung haben. Das erfahrene Managementteam von Vuluxx ist seit über 24 Jahren in der Branche tätig und Asante ist hocherfreut, mit einem weiteren ortsansässigen ghanaischen Vertragsunternehmen zu arbeiten.

- Einzelheiten zum Projekt

Die Russel Starter Pit wird die ersten 15 Monate in Betrieb sein. Unmittelbar danach wird die Russel-Abbaustelle 2 folgen. Sie wird voraussichtlich insgesamt 1,9 Mt mit einem Gehalt von 1,62 g/t über einen Zeitraum von 30 Monaten an die Prozessanlage Bibiani liefern. Das Material wird die Produktion von den Oxiden der Main Pit ergänzen, die nach der vor Kurzem erfolgten Umleitung des Bibiani-Goaso-Highways zugänglich sind (siehe Pressemitteilung vom 13. Juni 2024).

Die Russel Starter Pit hat eine Streichlänge von knapp über 390 Metern und erreicht eine Tiefe von 168 Metern ab der Oberfläche. Die Rahmenbedingungen für die Planung der Grubenwand entsprechen denen, die von der internationalen Beratungsgruppe SRK festgelegt wurden. Die Oxidation erstreckt sich bis in eine Tiefe von 60 Metern und geht ab 80 Metern Tiefe in eine Sulfidmineralisierung über. Es wird davon ausgegangen, dass die Pit ohne Sprengstoffeinsatz bis zu einer Tiefe von 50 Metern ausgehoben werden kann.

Das Bergbau-Vertragsunternehmen wird alle Bergbaudienstleistungen anbieten, einschließlich der Abfallbeseitigung und des Transports des mineralisierten Materials zur ROM-Platte.

Asante ist derzeit dabei, die bekannte Russel-Ressource neigungsabwärts und entlang des Streichens nach Süden zu erweitern. Die aktuellen Bohrarbeiten sollen nicht nur die vermutete Mineralisierung umwandeln, sondern die Eignung der Ressource für die Methoden des Untertageabbaus prüfen. Eine vorläufige Studie hinsichtlich des potenziellen Übergangs zum Untertageabbau bei Russel wird in Übereinstimmung mit der Strategie von Asante stattfinden.

Figure 1- Aufbau der Infrastruktur bei der Russel Starter Pit

Abbildung 2 - Kreuzschnitt von Russel mit Modellblocks, Bohrungen und Starter Pit-Grubenmodell 3955m N

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von David Anthony, P.Eng., Mining and Mineral Processing, President und CEO von Asante, der ein qualifizierter Sachverständiger" gemäß NI 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Über Asante Gold Corporation

Asante ist ein Goldexplorations-, Erschließungs- und Produktionsunternehmen mit einem hochwertigen Portfolio von Projekten und Minen in Ghana. Asante betreibt derzeit die Goldminen Bibiani und Chirano und setzt detaillierte Planungsstudien bei seinem Goldprojekt Kubi fort. Alle Minen und Explorationsprojekte liegen auf den ertragreichen Goldgürteln Bibiani und Ashanti. Asante verfügt über ein erfahrenes und kompetentes Team von Minensuchern, -errichtern und -betreibern, die über umfangreiche Erfahrung in Ghana verfügen. Das Unternehmen ist an der Canadian Securities Exchange und an der Börse in Ghana notiert. Asante ist außerdem in seinen Projekten Keyhole, Fahiakoba und Betenase um Neuentdeckungen bemüht; sämtliche dieser Projekte befinden sich angrenzend an wichtige Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana oder in deren Streichrichtung. Weitere Informationen sind über unsere Unternehmenswebsite abrufbar unter: www.asantegold.com.

Über die Goldmine Bibiani

Bibiani ist eine Tagebau-Goldmine in der Western North Region von Ghana mit einer bisherigen Goldproduktion von mehr als 4,5 Millionen Unzen. Sie ist vollständig genehmigt und verfügt über eine verfügbare Bergbau- und Verarbeitungsinfrastruktur vor Ort, die aus einer neu renovierten Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 3 Millionen Tonnen pro Jahr und der bestehenden Bergbauinfrastruktur besteht. Asante hat Ende Februar 2022 mit dem Abbau in Bibiani begonnen; die erste Goldgewinnung wurde am 7. Juli 2022 bekannt gegeben. Die kommerzielle Produktion wurde am 10. November 2022 angekündigt.

Weitere Informationen zu den Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen für die Goldmine Bibiani finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report and Updated Mineral Resource Estimate, Mensin Gold Bibiani Limited, Ghana, West Africa“ der am 30. April 2024 (Datum des Inkrafttretens: 31. Dezember 2023) und am 30. April 2024 auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens (www.sedarplus.ca) veröffentlicht wurde.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dave Anthony, President & CEO

Frederick Attakumah, Executive Vice President und Country Director

info@asantegold.com

+1 604 661 9400 oder +233 303 972 147

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: Aussagen bezüglich der erwarteten Goldproduktion, der Ressourcen und Reserven, des Zeitplans für die vollständige Inbetriebnahme von Bibiani, der erwarteten Ausbeute bei der Goldgewinnung, der potenziellen Steigerung der zukünftigen Produktion bei Russel und der Umwandlung vermuteter Mineralressourcen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem Schwankungen in Bezug auf die Art, Qualität und Quantität von Mineralvorkommen, die möglicherweise gefunden werden, die Unfähigkeit des Unternehmens, die für seine geplanten Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Zulassungen zu erhalten, sowie die Unfähigkeit des Unternehmens, das erforderliche Kapital aufzubringen oder seine Geschäftsstrategien vollständig umsetzen zu können sowie der Goldpreis. Der Leser wird auf die öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens verwiesen, die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Aussagen verlassen, da sie nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten und keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht durch Wertpapiergesetze und die Richtlinien der Wertpapierbörsen, an denen das Unternehmen notiert ist, vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446. Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

* NI 43-101-konformer technischer Bericht und aktualisierte Mineralressourcenschätzung, Mensin Gold Bibiani Limited, Ghana (Westafrika), 30. April 2024 (Datum des Inkrafttretens: 31. Dezember 2023)

