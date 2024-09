Signal für robuste Wirtschaft Turbo für die Wall Street: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken weiter Der US-Arbeitsmarkt bleibt stark: Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist in der vergangenen Woche überraschend gesunken. Die US-Börsen starten mit Rückenwind in den Handel.