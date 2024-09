Schärfere CO2-Vorgaben 2025 kein Problem

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW sieht keine Notwendigkeit für eine Entschärfung der europäischen Abgasnorm für CO2 ab 2025. BMW habe die Vorgaben in den vergangenen Jahren stets übererfüllt und sei daher "zuversichtlich, auch die verschärften Flottenziele für 2025 zu erreichen. Für eine Anpassung oder Verschiebung dieser 2025-Ziele sieht das Unternehmen von daher keine Notwendigkeit", teilte es am Donnerstag in München mit.

Damit setzt sich BMW von Volkswagen und dem Branchenverband VDA ab. VW -Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch hatte gesagt: "Die Elektromobilität wird sich durchsetzen, aber es wird mehr Zeit brauchen. Deshalb müssen die CO2-Ziele für 2025, 2030 und 2035 adjustiert und an die Realität angepasst werden."