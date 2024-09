Trump Media wird zum Meme-Stock – Wie lange hält er an der leeren Hülse fest?

Trump steht nun vor der Wahl, ob er versucht, seine Beteiligung über 57 Prozent an TMTG zu Geld zu machen oder an einer Unternehmenshülse festhält, die Experten zufolge lediglich ein Zehntel des aktuellen Kurses wert ist.

Die Aktie von Trump Media & Technology Group (TMTG), die die Social-Media-Plattform Truth Social besitzt, hat in den vergangenen 6 Monaten zwei Drittel ihres Wertes verloren. Am gestrigen Donnerstag endete die Haltefrist, die es Donald Trump seit dem Börsengang untersagte, die Titel zu verkaufen.

Erst vor einer Woche hatte Trump, der ehemalige und vielleicht zukünftige Präsident der USA, die Aktien seiner Social-Media-Firma in die Höhe schnellen lassen. Bei einer Pressekonferenz am 13. September erklärte er: "I’m not selling", als er gefragt wurde, ob er seine Millionen von TMTG-Aktien verkaufen würde. Daraufhin schnellte der Kurs um 27 Prozent auf 20,76 US-Dollar hoch, mittlerweile liegt er bei 14,70 US-Dollar.

Mit einem Anteil von 114,5 Millionen Aktien im Wert von etwa 1,68 Milliarden US-Dollar stellt TMTG einen erheblichen Teil von Trumps Vermögen dar, das von Forbes auf etwa 3,7 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Das bedeutet, dass Schwankungen im Aktienkurs direkten Einfluss auf Trumps Nettovermögen haben.

Doch auch wenn Trump ein bedeutender Anteilseigner ist, hat TMTG bisher keine überzeugende finanzielle Leistung gezeigt. Das Unternehmen erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2024 lediglich 1,6 Millionen US-Dollar Umsatz – ein Rückgang von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – bei einem Nettoverlust von 344 Millionen US-Dollar.

Analysten wie Jay Ritter von der University of Florida weisen darauf hin, dass ein massiver Verkauf von Trump die TMTG-Aktie in einen Abwärtsstrudel versetzen könnte. Sollte Trump zu viele der Titel auf einmal verkaufen, könnte dies den Kurs stark belasten und die verbleibenden Aktien im Wert stark mindern. Das Unternehmen ist auch in regulatorische Untersuchungen verwickelt, was zusätzliche Unsicherheit mit sich bringt.

Obwohl TMTG aktuell mit einem Marktwert von 2,94 Milliarden US-Dollar bewertet wird, stellt sich die Frage, ob diese Bewertung angesichts der schwachen Fundamentaldaten gerechtfertigt ist. Die Bewertung von TMTG ist nahezu unerklärlich, da das zugrunde liegende Unternehmen nicht größer ist als ein kleiner Familienbetrieb.

Es hat sinkende Einnahmen, keine Gewinne und ist in mehrere Gerichtsverfahren verwickelt. Das Unternehmen räumt sogar ein, dass es in seiner Finanzberichterstattung wesentliche Fehler gemacht hat, ohne dass klar ist, wann es in der Lage sein wird, diese zu beheben.

Meme-Aktie

Die gängigste Erklärung ist, dass TMTG eine Meme-Aktie ist, deren Wertentwicklung eher auf der Begeisterung der Kleinanleger als auf soliden Fundamentaldaten beruht. "Meme-Aktien leben von der Aufmerksamkeit, sodass die Aktie sprunghaft ansteigt, wenn es Neuigkeiten über das Unternehmen oder Donald Trump gibt, selbst wenn es sich nicht unbedingt um gute Nachrichten handelt", so Ritter.

Experten wie Ritter schätzen den tatsächlichen Wert der Aktie auf nur etwa 1,50 US-Dollar – weit entfernt vom aktuellen Kurs.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion