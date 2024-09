Cambrex kündigt neue Herstellungstechnologie für Flüssigphasen-Peptidsynthese an

EAST RUTHERFORD, N.J., 19. September 2024 /PRNewswire/ -- Cambrex, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), gab heute bekannt, dass Snapdragon Chemistry, ein Unternehmen von Cambrex, erfolgreich eine neue Flüssigphasen-Peptidsynthesetechnologie (Liquid-Phase Peptide Synthesis, LPPS) entwickelt hat, die herkömmliche Chargenreaktoren für pharmazeutische Wirkstoffe und einen kontinuierlichen Durchfluss nutzt, wodurch die Abhängigkeit von speziellen Festphasenreaktoren entfällt. Die neue LPPS-Technologie reduziert den Lösungsmittelbedarf und den Bedarf an überschüssigen Reagenzien im Vergleich zu herkömmlichen Peptidsyntheseverfahren in fester Form erheblich.

„In den letzten Jahren haben wir erhebliche Investitionen in die Forschung und Entwicklung komplexer Kunststoffe getätigt, insbesondere um die wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen der Herstellung von Peptiden und Oligonukleotiden zu reduzieren", sagte Dr. Matt Bio, Chief Scientific Officer bei Cambrex. „Unsere neue LPPS-Technologie bietet im Vergleich zur herkömmlichen Festphasen-Peptidsynthese eine deutlich kosteneffizientere und umweltverträglichere Lösung, die den Lösungsmittelverbrauch erheblich reduziert und die Substitution durch nachhaltige Lösungsmittel ermöglicht."