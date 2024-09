"Futtermittelwirtschaft leistet wichtigen Beitrag in der Klimapolitik und schließt Kreisläufe" (FOTO)

Berlin/Bonn (ots) - Tierhaltung, Fütterung und Standortvorteil tragen zu

nachhaltiger Versorgung bei



Auf seiner 24. Jahrestagung betonte der Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT)

die Leistungen und Erfolge der Branche für eine nachhaltige Versorgung und die

Transformation der Agrar- und Ernährungsbranche. "Die Futtermittelwirtschaft

leistet einen wichtigen Beitrag in der Klimapolitik und schließt den Kreislauf

durch die Verwertung von Co-Produkten in der tierischen Produktion", sagte

DVT-Präsident Cord Schiplage auf der Tagung in Berlin vor rund 300 Gästen.

Gleichzeitig warnte er vor den Folgen fehlender politischer Entscheidungen in

der EU und in Deutschland. "Der Wille zu einer Transformation der Landwirtschaft

ist flächendeckend vorhanden, allein die finanziellen Mittel fehlen", sagte

Schiplage. "Diese und die bürokratischen Prozesse sorgen für ein unsicheres

Umfeld und bremsen den Veränderungswillen einer gesamten Branche."



Reduzierung des Fleischkonsums lässt Verwertung von Nutzflächen außer Acht







der EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) auch auf eine neue Klimastudie.



Die Forderungen einer deutlichen Reduzierung des Fleischkonsums und die

Fokussierung auf eine stärker pflanzenbasierte Ernährung sieht er als zu

einseitig an. Sie lasse die natürlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten bei der

Verwertung von Nutzflächen im weltweiten Kontext außer Acht: "Zwei Drittel der

globalen Nutzflächen bestehen aus Grasflächen und Steppe. Diese Flächen können

nur über die Tierhaltung zur Nahrungsproduktion beitragen", sagte Schiplage.

Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen

(FAO) sind etwa 86 Prozent der Futtertrockenmasse nicht für den Menschen

verwertbar.



Schiplage unterstrich die von Forschern bestätigte Auffassung, dass eine

vollständig klimaneutrale Landwirtschaft nicht möglich sei. Er verwies zudem auf

vielfältige Anpassungen in der Tierernährung von der Nutzung von Co-Produkten

bis zur optimierten Futterration und weiteren Instrumenten zur Verbesserung der

Effizienz. Rund 10 Mio. Tonnen (und somit rund ein Drittel aller marktgängiger

pflanzlicher Futtermittel) sind heute Co-Produkte. "Mit einer klimaangepassten

Tierhaltung und Tierernährung sehe ich große Chancen. Das hohe Niveau der

Tierhaltung mit deutlichen Fortschritten im Tierwohl, dem Standortvorteil und

guten ökologischen Fußabdrücken tragen dazu maßgeblich bei", sagte Schiplage. Er

verwies auf die Vorzüge des globalen Handels. Weiterhin sollten weltweit die

klimatischen Vorteile genutzt werden, um hochwertige Lebens- und Futtermittel zu

produzieren und sie zu importieren oder zu exportieren. Seite 2 ► Seite 1 von 2



