Börsen-Boom: DAX, MDAX und SDAX auf Höhenflug – Top- und Flopwerte im Überblick**

**Aktuelle Marktentwicklungen: Positive Stimmung an den Börsen** Die heutigen Handelsaktivitäten an den internationalen Börsen zeigen eine überwiegend positive Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnete einen Anstieg von 1,42% und steht aktuell bei 19.014,98 Punkten. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen umfasst, konnte sogar um 1,70% zulegen und erreichte 26.286,27 Punkte. Noch stärker präsentierte sich der SDAX, der die kleineren Unternehmen abbildet, mit einem Plus von 2,00% und einem Stand von 13.919,22 Punkten. Der TecDAX, der die Technologiewerte zusammenfasst, stieg um 0,92% auf 3.342,84 Punkte. Auch an den US-amerikanischen Börsen setzte sich der positive Trend fort. Der Dow Jones Industrial Average legte um 1,02% zu und steht derzeit bei 41.918,17 Punkten. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, konnte einen Anstieg von 1,75% verzeichnen und erreichte 5.716,31 Punkte. Insgesamt zeigt sich, dass die heutigen Handelsaktivitäten von einer positiven Stimmung geprägt sind, wobei insbesondere der SDAX und der S&P 500 die größten Zuwächse verzeichnen konnten.Die Technologiewerte im TecDAX hinken im Vergleich etwas hinterher, konnten aber dennoch ein solides Plus verbuchen. Die Märkte reagieren offenbar optimistisch auf aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen und Unternehmensnachrichten.Heidelberg Materials führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 4.41% an, gefolgt von Bayer mit 3.74% und Beiersdorf, das um 3.62% zulegte. Diese Unternehmen zeigen eine starke Performance im Vergleich zu den Flopwerten.Im Gegensatz dazu verzeichnete Vonovia einen Rückgang von -2.42%, E.ON fiel um -2.62% und RWE musste einen Verlust von -3.84% hinnehmen. Die Flopwerte stehen somit in starkem Kontrast zu den Topwerten.Die MDAX-Werte werden von der Kion Group angeführt, die um 6.23% zulegte. Stabilus folgt mit 4.97% und Hugo Boss mit 4.56%. Diese Werte zeigen eine positive Entwicklung im MDAX.Im Gegensatz dazu verzeichnete Fresenius Medical Care einen leichten Rückgang von -0.83%, während Evotec um -1.78% fiel und HelloFresh einen Verlust von -2.81% hinnehmen musste. Die Flopwerte zeigen eine schwächere Performance.Deutsche Wohnen sticht im SDAX mit einem beeindruckenden Anstieg von 19.69% hervor, gefolgt von PVA TePla mit 6.32% und HYPOPORT, das um 5.67% zulegte. Diese Werte zeigen eine außergewöhnliche Stärke.Auf der anderen Seite musste STRATEC einen Rückgang von -3.22% hinnehmen, SUESS MicroTec fiel um -3.25% und SMA Solar Technology verzeichnete den größten Verlust mit -6.35%. Die Flopwerte stehen im deutlichen Gegensatz zu den Topwerten.Im TecDAX führen Eckert & Ziegler mit 5.49%, Nagarro mit 5.46% und Elmos Semiconductor mit 4.89% die Liste der Gewinner an. Diese Unternehmen zeigen eine solide Performance.Die Flopwerte im TecDAX umfassen Evotec mit -1.78%, SUESS MicroTec mit -3.25% und SMA Solar Technology, das mit -6.35% den größten Rückgang verzeichnete. Diese Werte stehen im Kontrast zu den Topwerten.Im Dow Jones führt Salesforce mit einem Anstieg von 4.69%, gefolgt von Caterpillar mit 4.02% und Goldman Sachs Group mit 3.65%. Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung.Im Gegensatz dazu verzeichnete Walmart einen Rückgang von -1.73%, IBM fiel um -2.00% und 3M musste einen dramatischen Verlust von -17.04% hinnehmen. Die Flopwerte zeigen eine erhebliche Schwäche.Die Topwerte im S&P 500 werden von Darden Restaurants mit 7.15% angeführt, gefolgt von Airbnb Registered (A) mit 6.83% und Tesla mit 6.43%. Diese Unternehmen zeigen eine starke Performance.Im Gegensatz dazu verzeichnete American Tower einen Rückgang von -2.63%, Tapestry fiel um -2.86% und Ventas musste einen Verlust von -2.92% hinnehmen. Die Flopwerte stehen somit in starkem Kontrast zu den Topwerten.