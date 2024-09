Neue flüssigkeitsgekühlte Multi-Node-Architektur von Supermicro mit maximaler Leistungsdichte, die speziell für HPC im großen Maßstab entwickelt wurde

SAN JOSE, Kalifornien, 19. September 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) , ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, kündigt die brandneue FlexTwin-Systemfamilie an, die speziell für die Anforderungen von Wissenschaftlern, Forschern, Regierungen und Unternehmen entwickelt wurde, die die komplexesten und anspruchsvollsten Rechenaufgaben der Welt durchführen. FlexTwin bietet flexible Unterstützung für die neuesten CPU-, Speicher-, Storage-, Stromversorgungs- und Kühltechnologien und wurde gezielt für anspruchsvolle HPC-Workloads wie Finanzdienstleistungen, wissenschaftliche Forschung und komplexe Modellierung entwickelt. Diese Systeme sind hinsichtlich der Leistung pro Dollar kostenoptimiert und können dank dem modularen Building Block Solutions-Design von Supermicro an spezifische HPC-Anwendungen und Kundenanforderungen angepasst werden.

„Die FlexTwin-Server von Supermicro setzen mit bis zu 96 Dual-Prozessor-Rechenknoten in einem Standard-48U-Rack einen neuen Standard in Sachen Leistungsdichte", sagt Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. „Bei Supermicro sind wir in der Lage, eine komplette Lösung aus einer Hand anzubieten, die Server, Racks, Netzwerke, Flüssigkeitskühlkomponenten und Flüssigkeitskühltürme umfasst, was die Zeit bis zur Bereitstellung verkürzt und zu einer höheren Qualität und Zuverlässigkeit der gesamten Infrastruktur führt. So kommen Kunden schneller zu Ergebnissen. Bis zu 90 % der vom Server erzeugten Wärme wird mit der Flüssigkeitskühlungslösung abgeleitet, was erhebliche Energieeinsparungen und eine höhere Rechenleistung ermöglicht."

Weitere Informationen über FlexTwin-Systeme finden Sie hier.

Dieses neue Multi-Node-Design beinhaltet die modulare Resource Saving Architecture von Supermicro, die gemeinsame Stromversorgungen und DLC von kritischen Komponenten nutzt, um den Rohstoffverbrauch zu reduzieren, die Energieeffizienz zu maximieren und den PUE-Wert (Power Usage Effectiveness; Effektivität der Energienutzung) des Rechenzentrums zu senken. Die neue FlexTwin-Architektur umfasst eine Reihe neuer und branchenüblicher Technologien, die nicht nur die Leistung verbessern, sondern auch die Workload-Flexibilität und Wartungsfreundlichkeit für große Rechenzentren erhöhen.

