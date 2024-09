DHL will mit Zukäufen wachsen

München (dts Nachrichtenagentur) - Der Logistikkonzern DHL will mit Zukäufen weiter wachsen und so den zuletzt schwächelnden Aktienkurs wieder nach oben treiben. "Wir wollen Wachstumsmöglichkeiten, die sich in unserer Industrie bieten, künftig noch stärker nutzen", sagte Konzernchef Tobias Meyer dem Nachrichtenmagazin "Focus".Bei Übernahmen verfolgt DHL zwei Zielrichtungen. "Wir wollen in attraktive Märkte, auf denen wir noch nicht präsent sind, beispielsweise im E-Commerce", so Meyer. "Und wir wollen sektorspezifische Fähigkeiten erwerben, die wir dann skalieren können, statt sie selbst zeitraubend aufzubauen - vorausgesetzt, der Preis stimmt." Über das Wachstum will er die Kursphantasie für die DHL-Aktie anregen. "Da haben wir sicher noch Nachholbedarf."Für das laufende Jahr setzt DHL auf einen Endspurt im Weihnachtsgeschäft. "Das Jahresendgeschäft ist traditionell stark im Paketgeschäft, aber auch im Expressbereich", sagte Meyer. "Wir gehen davon aus, dass diese saisonalen Effekte auch dieses Jahr eintreten."