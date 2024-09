Flipp und MEDIA Central schließen sich zusammen und werden zum weltweit führenden Anbieter für Drive-to-Store-Marketing

Zug (ots) - Fonds beraten von Bregal Unternehmerkapital ("BU") haben eine

Vereinbarung über den Verkauf ihrer Mehrheitsbeteiligung an der MEDIA Central

Gruppe ("MEDIA Central"), europäischer Marktführer im Drive-to-Store-Marketing,

an die Flipp Operations Inc. ("Flipp"), ein kanadisches Technologieunternehmen

und Marktführer im digitalen Merchandising, unterzeichnet. Hinter Flipp steht

dessen Mehrheitseigentümer Truelink Capital, eine amerikanische

Private-Equity-Gesellschaft. Durch den Zusammenschluss entsteht der weltweite

Markführer für digitales Drive-to-Store Marketing, der Einzelhändler und

Markenhersteller unterstützt, die Nachfrage ihrer Kunden zu steigern. Ziel der

Partnerschaft ist es, die marktführenden Positionen in Europa und Nordamerika

sowie die Expertise der beiden Unternehmen zu bündeln. Die neuentstehende Gruppe

agiert in 27 globalen Märkten und bedient tausende von Blue-Chip-Einzelhändlern

und Markenherstellern. Dabei erreicht sie über 400 Millionen Haushalte weltweit.



Transformation zum führenden Anbieter für Drive-to-Store-Marketinglösungen in

Europa







gemeinsam mit Gründer Stefan Hamacher und dem Managementteam von einem lokalen

Anbieter für die Aussteuerung von Papierprospekten im deutschen Markt in einen

international agierenden, digital ausgerichteten Marktführer für Drive-to-Store

Marketinglösungen entwickelt. Mit seinen führenden klassischen und digitalen

Geschäftsbereichen bietet MEDIA Central heute datengesteuerte 360°-Lösungen für

große Einzelhändler und Markenhersteller in Europa, Australien und

Lateinamerika. Durch gezielte Ansprache werden Konsumenten zu einem Besuch und

zum Einkauf im stationären Handel motiviert.



Die langjährige Industrieexpertise und die ausgezeichneten Führungsqualitäten

des Managementteams trugen maßgeblich zum eindrucksvollen Wachstum von MEDIA

Central bei. Die digitale Ausrichtung der Gruppe wurde durch die Akquisitionen

der Offerista Group (2021), Yagora (2022) und ShopFully (2023) kontinuierlich

auch anorganisch weiterentwickelt. Die Gründernachfolge bei MEDIA Central wurde

durch einen schrittweisen Rückzug von Stefan Hamacher aus dem operativen

Geschäft und dem Wechsel in eine Beiratsrolle im Jahr 2022 erfolgreich

umgesetzt. In diesem Zuge übernahm Ingo Wienand die Führung von MEDIA Central

als CEO und führt die Geschäfte heute nach der digitalen Expansion weiter als

CEO Classic zusammen mit Stefano Portu, CEO Digital. Die beiden Manager werden



