Aktien New York Hohe Gewinne und neue Rekorde - Zinsfreude nun auch in New York Die New Yorker Aktienmärkte haben am Donnerstag etwas verzögert die deutliche US-Leitzinssenkung vom Vortag gefeiert. Bereits zum Börsenstart erreichte der Leitindex Dow Jones Industrial den vierten Handelstag in Folge einen Rekord. Zuletzt gewann …