Verhandler legen finale Fassung vor

NEW YORK/BERLIN (dpa-AFX) - Wenige Tage vor der geplanten Annahme des Zukunftspaktes der Vereinten Nationen zur Reform der internationalen Ordnung haben die Verhandler einen nach eigener Aussage finalen Text vorgelegt. Gegen die fünfte Überarbeitung des Entwurfs könne bis Mitternacht MESZ Einspruch eingelegt werden, verlautete aus Diplomatenkreisen in New York.

Die Verhandlungsleiter unter anderem aus Deutschland und Namibia teilten dem zuständigen Präsidenten der UN-Vollversammlung demnach mit, dass sie ihre Aufgabe damit als erfüllt ansehen. Der Text soll am Sonntag in New York im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angenommen werden. Inwieweit es im Falle eines Einspruches noch zu weiteren Verhandlungen kommen könnte, blieb zunächst unklar.