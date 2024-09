Erste Zinssenkung der FED mit gemischten Gefühlen

Die Aktien-, Rohstoff- und Kryptomärkte stiegen nach der Zinssenkung der FED vor allem am Folgetag kräftig an. Der DAX stieg am 19. September auf ein neues Allzeit-Hoch mit über 19.000 Indexpunkten und ebenso Gold mit 2600 USD/Unze in der Spitze am 18. September intraday, wobei es am Vortrag nach der Zinserhöhung zu eigenartigen Kurskapriolen mit erst starken Aufwärtsbewegungen und dann in den letzten beiden Handelsstunden mit starken Kursverlusten kam, was man einen Intraday Reversal nennt. Dies betraf nicht nur den US-Dollar, sondern auch Aktien-Indices und viele Rohstoffe wie Gold und Silber. Es gab am 18. September also einen heftigen Kampf zwischen den Bullen und Bären. Die spannende Frage ist aber wie nachhaltig diese Kurssteigerungen vom 19. September sein werden.

Kryptomärkte erst einen Tag nach der Zinssenkung stark gestiegen

Nachdem die EZB wie erwartet die Zinsen um 0,25 Basispunkte in der Vorwoche gesenkt hatte, hat nun auch die FED die Zinsen gesenkt, wobei die Frage war, wie groß der Zinsschritt sein wird. Nun wurden es wie von vielen erwartet und erhofft 0,5 Basispunkte, genauso wie am 18. September 2007. Die Aktien- und Rohstoffmärkte reagierten wie im Jahr 2007 zunächst überwiegend positiv, allerdings stiegen die Kryptomärkte wie der Bitcoin und Ethereum am 18. September erst stark an, gaben dann aber wieder kräftig nach, um am Folgetag aber kräftig anzusteigen