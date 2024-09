Vizsla Silver schließt Finanzierung über 65 Millionen CAD$ ab

Vancouver, British Columbia (19. September 2024) - Vizsla Silver Corp. (TSX-V: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) ("Vizsla Silver" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-c ...) freut sich bekannt zu geben, dass es sein zuvor angekündigtes öffentliches Kaufangebot von 25.000.000 Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") zu einem Preis von 2,60 C$ pro Stammaktie (der "Angebotspreis") mit einem Bruttoerlös von insgesamt 65.000.000 C$ (das "Angebot") abgeschlossen hat. Das Angebot wurde von Canaccord Genuity als alleiniger Bookrunner und Lead Underwriter im Namen eines Konsortiums von Underwritern geleitet, zu denen CIBC Capital Markets, Ventum Financial Corp., Raymond James Ltd., Stifel Nicolaus Canada Inc., National Bank Financial Inc. und BMO Capital Markets (zusammen die "Underwriter") gehörten. Das Unternehmen hat den Konsortialführern eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt, die innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen nach dem Abschluss des Angebots zum Angebotspreis ausgeübt werden kann, um bis zu 3.750.000 zusätzliche Stammaktien zu erwerben. Als Gegenleistung für die von den Konsortialführern im Zusammenhang mit dem Angebot erbrachten Dienstleistungen zahlte das Unternehmen den Konsortialführern eine Barprovision in Höhe von 3.228.000,10 C$.