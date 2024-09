Die offizielle Eröffnung von Nobu Bangkok auf dem 'EA' Rooftop im Empire, die Ankündigung der Nobu Residences Bangkok und der erste Spatenstich für das Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok wurden mit einer besonderen Sake-Zeremonie begangen

NEW YORK, 19. September 2024 /PRNewswire/ -- Das Nobu Bangkok feierte zusammen mit Thailands führender integrierter Lifestyle-Immobiliengruppe Asset World Corporation (AWC) seine große Eröffnung mit einer Sake-Zeremonie, die Glück und den Beginn dieses aufregenden neuen Kapitels symbolisierte. Das Nobu Bangkok befindet sich im 57. und 58. Stock und auf dem Dach des The Empire im Herzen des Bangkoker Stadtzentrums und bietet ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis, bei dem sich die luxuriöse Ästhetik des thailändischen und japanischen Designs vereint. Das von der weltberühmten Rockwell Group konzipierte Design des Restaurants umfasst komplizierte Schnitzereien und goldene Farbtöne, die von thailändischen Tempeln inspiriert sind, und wird mit der minimalistischen Eleganz des japanischen Designs kombiniert, wodurch ein wirklich einzigartiger kulinarischer Rahmen entsteht.

Die Luxus-Lifestyle-Marke Nobu Hospitality ist stolz darauf, ihr erstes Service-Wohnprojekt in Thailand - Nobu Residences Bangkok - in Zusammenarbeit mit der Asset World Corporation vorzustellen. Diese aufregende Entwicklung folgt auf die Ankündigung des Nobu Hotel Bangkok und des Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok sowie auf die offizielle Eröffnung des Nobu Bangkok at The Empire. Zusammen verstärken diese Unternehmungen die wachsende Präsenz von Nobu in der Stadt. Die Nobu Residences Bangkok werden 60 exklusive Einheiten umfassen, die als Teil des Hotelinventars und nicht zum Einzelverkauf angeboten werden.

Das Nobu Residences Bangkok liegt strategisch günstig in der Nähe des Flusses Chao Phraya und bietet einen unvergleichlichen Zugang zum Besten, was die Stadt zu bieten hat. Sowohl für Kurz- als auch für Langzeitaufenthalte stehen den Bewohnern erstklassige Annehmlichkeiten zur Verfügung, darunter ein 24/7-Concierge-Service. Die Bewohner haben außerdem Zugang zu den erstklassigen Einrichtungen des Hotels, wie dem Nobu Restaurant, einer Bar-Lounge auf dem Dach mit Panoramablick auf die Skyline von Bangkok, einem hochmodernen Fitnesscenter und einer exklusiven Lounge für die Bewohner. Die Residenzen sind mit der für Nobu typischen Liebe zum Detail gestaltet und verbinden zielgerichtetes Design mit gehobenem Wohnen.