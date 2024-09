Die Zentralbank von Bahrain gewährt Crypto.com die Lizenz als Zahlungsdienstleister

MANAMA, BAHRAIN / ACCESSWIRE / 19. September 2024 / Die Zentralbank von Bahrain erteilte Crypto.com heute die vollständige Genehmigung, über seine im Königreich Bahrain unter dem Handelsnamen „FORIS GFS BH B.S.C. CLOSED“ registrierte Tochtergesellschaft Dienstleistungen als Zahlungsdienstleister (Payment Services Provider/PSP) anzubieten. Damit konnte Crypto.com einen weiteren bedeutenden behördlichen Meilenstein in der Region erreichen.

Mit der PSP-Lizenz kann Crypto.com nun sein Angebot an E-Geld- und Fiat-basierten Zahlungsdienstleistungen in der Region erweitern, was auch die Einführung seiner weltbekannten Prepaid-Karten einschließt.

„Wir freuen uns sehr, dass Crypto.com mit seiner umfassenden internationalen Präsenz und seinem guten Ruf in Bezug auf Compliance das Königreich Bahrain als Investitionsstandort gewählt hat. Dies wird die Fähigkeit Bahrains weiter stärken, seine Vision einer digitalen, widerstandsfähigen Wirtschaft zu verwirklichen, die Innovation und Fortschritt feiert“, meint Ihre Exzellenz Noor bint Ali Alkhulaif, Ministerin für nachhaltige Entwicklung und Chief Executive des Bahrain Economic Development Board, und fügt hinzu: „Dank der Wendigkeit unseres Ansatzes unter dem Motto ‚Team Bahrain‘, der ein schlankes Investitionsumfeld fördert und in der Folge Geschäftsaktivitäten erleichtert, ist Bahrain darum bemüht, ein erstklassiges Ökosystem aufzubauen, um die Entwicklung der schnell wachsenden Blockchain-, Krypto- und Fintech-Branche zu unterstützen. Ergänzt wird dies durch robuste Vorschriften und einen vielfältigen, hochqualifizierten und zukunftsfähigen Talentpool, insbesondere in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Technologie.“

„Bahrain ist bestrebt, ein innovationsfreundliches Krypto- und Fintech-Ökosystem zu schaffen. Dazu gehört die Einführung klarer Vorschriften, die ein Gleichgewicht zwischen Verbraucherschutz und Kommerzialisierung herstellen“, so Eric Anziani, President und COO von Crypto.com. „Wir schätzen die Arbeit des Königreichs und freuen uns darauf, unsere Beziehung weiter auszubauen, während wir unseren Teil zum Wachstum der Krypto-Industrie in Bahrain und anderen Ländern des Golf-Kooperationsrates (GCC) beitragen.“