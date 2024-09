Monumental Energy Corp. wird mehrere Öl- und Gasmöglichkeiten in der Region Taranaki gemeinsam mit New Zealand Energy Corp. überprüfen

Pressemitteilung - Vancouver, British Columbia - 19. September 2024 / IRW-Press / Monumental Energy Corp. („Monumental“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: MNRG; FWB: ZA6; OTCQB: MNMRF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen gemeinsam mit New Zealand Energy Corp. (TSXV: NZ) („NZEC“) mehrere konventionelle Öl- und Gasmöglichkeiten in der Region Taranaki auf der Nordinsel Neuseelands besichtigen und prüfen wird.

Zu den potenziellen Möglichkeiten gehören die Beteiligung an Aufwältigungsarbeiten bei mehreren Ölbohrungen, Royalty- oder Streaming-Vereinbarungen, die Erkundung neuer Öl- und Gasziele auf NZEC-Konzessionen und ein Gebot zum Erwerb neuer Ausschreibungsblöcke. Monumental beabsichtigt, mit NZEC über Monumental Energy Corp NZ Limited, der kürzlich gegründeten hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, bei diesen Möglichkeiten zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus besitzt NZEC 50 % der Waihapa-Produktionsanlage, die es ermöglicht, dass jegliche Produktion aus aufgewältigten Bohrungen oder neuen Entdeckungen entweder per LKW weniger als 3 km weit transportiert oder direkt an die Anlage angeschlossen werden können, wodurch ein schneller Weg zum Markt für Neuseelands Versorgung gewährleistet wird. Jede potenzielle Transaktion mit NZEC unterliegt unter anderem der Due-Diligence-Prüfung, den Verhandlungen, der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarungen und der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

*Produktionsanlage Waihapa von NZEC.

Monumental wird auch den Standort der Gasbohrung Tariki-5 besuchen, deren Niederbringen NZEC in naher Zukunft plant. NZEC hat Verträge über den Verkauf von Gas aus Tariki-5 an Genesis Energy, einen großen neuseeländischen Gas- und Stromversorger.

Monumental ist ein bedeutender Aktionär von NZEC und besitzt 1,3 Mio. Aktien oder 8,63 % zu einem durchschnittlichen Preis von 0,46 $.

Monumental wird in der Woche vom 24. September Standortbesuche, Due-Diligence-Prüfungen und Besprechungen in Neuseeland durchführen und sich mit Bohrarbeitern, Auftragnehmern, Rechtsberatern, Regierungsvertretern und anderen Personen treffen.

Maximilian Sali, VP Corporate Development, Direktor und Gründer, kommentiert: „Als bedeutender Aktionär von NZEC und nachdem wir eine starke Beziehung zu dem Team aufgebaut haben, schien es für uns nur natürlich, einen weiteren Schritt in Richtung Öl und Gas in diesem produktiven Becken in Neuseeland zu machen und damit zu beginnen, die Möglichkeiten für Monumental zu bewerten, eigene Einnahmen zu generieren, indem wir Partnerschaften für bestimmte Projekte eingehen und möglicherweise Angebote für neue Blöcke mit NZEC abgeben. Wir freuen uns auf unsere bevorstehenden Standortbesuche in Neuseeland. Wir sind auch sehr begeistert davon, dass NZEC bald mit dem Niederbringen der mit Spannung erwarteten Gasbohrung Tariki-5 in einem Markt beginnen wird, in dem die Preise zwischen 15 und 25 NZD pro MCF liegen, da das Land aufgrund des Mangels an neuen Bohrungen, die in den letzten zehn Jahren in Betrieb genommen wurden, einen extremen Gasmangel aufweist. Wir freuen uns auf die Fortschritte und Ergebnisse, die NZEC während des Niederbringens der Gasbohrung Tariki-5 erzielt.“