STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Fed-Zinssenkung:

"Der Zeitpunkt, um geldpolitisch in die Vollen zu gehen, ist äußerst heikel. Die nächste Zinsentscheidung in den USA steht am 7. November an, zwei Tage nach den Präsidentschaftswahlen. Hätte die Fed nicht bis dahin abwarten und den Abstieg vom Zinsgipfel mit einem kleinen Schritt beginnen können? Hier wird es spannend mit Blick auf die Konjunkturlage in der weltgrößten Volkswirtschaft. Denn den Notenbankern Parteilichkeit im Wahlkampf zu unterstellen, ist weit hergeholt. Anleger versetzt der große Zinsschritt in Euphorie, aber er sollte sie eher vorsichtig stimmen. Die Maßnahmen der Fed zeigen, dass das Rezessionsrisiko in den USA - eine der größten Bedrohungen für die seit Monaten laufende Börsenrallye - real ist."/DP/jha