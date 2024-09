DAX-FLASH Leichter Rückschlag vom Rekord am großen Verfallstag Nach seinem neuerlichen Rekord am Vortag kommt der Dax am Freitag wohl zunächst etwas zurück. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,4 Prozent tiefer auf 18.935 Punkte. Nach der Zinswende in den …