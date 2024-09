Jährliche Veranstaltungen von Trintech Connect bringen globale Kunden und Partner zusammen, um Initiativen zur Transformation des Finanzwesens zu beschleunigen

AON, Bertel O Steen, Capital One, Chick-fil-A, Danish Crown, Fidelity, Haleon, HP und Whole Foods gehören zu den Präsentatoren der Trintech-Kunden

„Trintech Connect wurde entwickelt, um unsere Kunden durch Wissensaustausch und kollegiale Zusammenarbeit in die Lage zu versetzen, ihre Technologieinvestitionen zu maximieren und die Produktivität in ihren Unternehmen zu steigern", sagt Tamir Sigal, Marketingleiter bei Trintech. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden sinnvolle Gelegenheiten zur Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten zu bieten und von Branchenführern und Produktexperten zu hören, um sie zu befähigen, den nächsten Schritt auf ihrem Weg zur Finanztransformation zu machen."

Die Trintech Connect-Veranstaltungen bieten die Möglichkeit, sich persönlich mit anderen Kunden, Partnern und Produktspezialisten auszutauschen. Auf der vollgepackten Tagesordnung stehen Kundenberichte, Diskussionen am runden Tisch und produktspezifische Breakouts, um Einblicke zu gewinnen und sich inspirieren zu lassen. Zu den Kunden von Trintech, die planen, ihre Finanztransformationen mit Trintech zu teilen, gehören unter anderem; AON, Bangor Savings Bank, Big Lots, Bertel O Steen, Brandsdal Group, Carrols, Carter Bank & Trust, Campus USA Credit Union, Capital One, Chick-fil-A, CNG Holdings, Comerica, CommonSpirit, Danish Crown, Ferraro Foods, Fidelity, Fifth Third Bank, Forum Credit Union, Genesco, Genworth, Haleon, HomeTrust Bank, HP, Jack in the Box, LGH Hotels Management, Lids, PNC Bank, Pan-American Life Insurance Group, RWS, Ten Lifestyle Group, Texas Roadhouse, Utah Community Credit Union, Whole Foods, Wright-Patt Credit Union und Yo! Sushi.

Mehrere Trintech-Partner und Vordenker der Branche werden diese Trintech Connect-Veranstaltungen ebenfalls sponsern und präsentieren, darunter Accounting Transformation, Bakerfield Solutions, Capgemini, Forvis Mazars, KPMG, M3, Marcum LLP, Planful, Proservartner, Protiviti und The Recon Group. Die vollständigen Informationen zu den einzelnen regionalen Veranstaltungen finden Sie unten:

Trintech Connect: Oslo (19. September 2024 )

(19. ) Trintech Connect: Fort Worth (24.–26. September 2024 )

(24.–26. ) Trintech Connect: London (17. Oktober 2024)

(17. Oktober 2024) Trintech Connect: Stockholm (24. Oktober 2024)

