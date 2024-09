Hypoport mit Hoffnungsschimmer

Bislang galt der Widerstand von 273,00 Euro für die Hypoport-Aktie als Dreh- und Angelpunkt eines erfolgreichen Bodenabschlusses der letzten Monate, bravourös konnte am Donnerstag ein Schlusskurs darüber etabliert werden. Damit hat sich das Papier nun Kurspotenzial an 284,00 Euro erarbeitet, aber erst darüber dürften die höheren Ziele um 298,00 Euro erneut in den Fokus der Händler rücken. Auf der Unterseite stellt aktuell der Bereich um 257,80 Euro eine mögliche Verkaufsmarke mit Zielen bei 246,00 Euro dar. Eine überschießende Welle könnte zeitweise sogar auf 240,00 Euro abwärts reichen, falls das Wertpapier die Abwärtsvariante einschlägt.

Trading-Strategie: