Aktien Frankfurt Ausblick Dax schnauft nach Rekord am Vortag durch Nach seinem neuerlichen Rekord am Vortag dürfte der Dax am Freitag wohl zunächst etwas schwächeln. Der deutsche Leitindex wurde rund eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels mit 18.919 Zählern 0,4 Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag …