Was verdient EIN Trading-Ansatz pro Jahr?

In der Wirtschaft gründet niemand ein Unternehmen, ohne einen Businessplan zu haben, in dem der Markt (sprich potenzielle Kunden, die Einnahmen bringen), sowie der erwartete Profit per anno enthalten sind. Im Trading sind wahrscheinlich 98% aller vermeintlichen Fachbücher OHNE jegliche Zahlen und Statistiken dazu, wie viel eine Methode pro Jahr durchschnittlich verdient, über welchen Zeitraum sie dies tat und mit welchen Schwankungen es einher ging. Die meisten Trader handeln komplette Black Boxes. Sie wissen nicht, was sie da tun!

WENN ein Ansatz duplizierbar ist und es eine Historie dazu gibt, dann wäre der Anbieter schön blöd, sie nicht zu zeigen. Umgekehrt kannst Du Dir ausrechnen, warum Du noch nie eine Equity zu "Fibonacci", "Elliott Wellen" und dergleichen gesehen hast. Es sind zu schwammige, nicht 1:1 duplizierbare Ansätze, und zumeist würde dabei rauskommen, dass der Gewinnvorteil relativ klein oder gar nicht existent ist.

Da sich in der Börsenwelt Dinge verändern können, brauchst Du einen großen statistischen Vorteil. Es genügt absolut nicht, wenn ein Ansatz gerade so profitabel ist. Mit derartigen Geschichten wandelst Du permanent am Abgrund, und es ist nur eine Frage, wann Du die Klippen hinab stürzt.

Eine Faustregel besagt, dass wenn der durchschnittliche Gewinn pro Trade (nach Gebühren) kleiner als 100-120 Dollar ist, der Ansatz besser nicht gehandelt werden sollte. Diese Zahlen beziehen sich immer auf 1 ganzen Futures-Kontrakt als Handelseinheit. Auch, wenn Du CFD´s oder Hebelzertifikate handelst, muss dies die Kalulationsbasis sein, an der Du Dich orientieren kannst.

Im Endeffekt muss unser Trading sich aber am langen Ende lohnen. Und dazu haben wir beispielsweise in unserem Präsenzseminar vorige Woche eine Kalkulation aufgemacht, wie viel der einzelne Trader pro Jahr mit Trading verdienen muss. Das ist freilich bei jedem Menschen individuell anders, da jeder andere Lebensumstände hat. Darum ist es ja so wichtig, dass Du für Dich abklärst, was Du als Zielrendite p.a. mindestens benötigst. Diese wird nicht in jedem Jahr exakt erreicht werden - das muss klar sein. In einigen Jahren verdienst Du viel mehr, in anderen weniger. Darum kann und muss es zwingend um Durchschnittswerte gehen.

Jemand, der nebenberuflich 2000 € pro Monat verdienen möchte, braucht also einen Ansatz, der ihm im Schnitt 24k Netto per anno abwirft. Alles darunter würde nicht zum Ziel führen. Hast Du Zahlen, zu einem Ansatz, so kannst Du nicht nur sehen, was dieser im Durchschnitt pro Jahr verdient, sondern auch, welche Kapitaldecke Du dazu benötigst. Bei einem vollen Futures-Kontrakt (umsetzbar auch mit CFD´s und Hebelzertifikaten) verdient das RW Striker Portfolio (bestehend aus 40 Setups) 48.441$ durchschnittlich pro Jahr. Dabei lag der historische Maximal Draw Down bei 21.705$. Eine Faustregel für die Kalkulation der benötigten Kapitaldecke lautet:

MaxDD *1,5 = benötigte Kontogröße (pro gehandelter Einheit, hier 1 Kontrakt)

Wenn wir diese Formel für das RW Striker Portfolio anwenden, so landen wir bei einer benötigten Kapitaldecke von 31.500$. Wenn Du nun feststellst, dass Du nur 15k Euro zur Verfügung hast, müsstest Du alle Trades statt mit 1 Future (entspricht einem Lot) mit 0,5 Lots oder eben mit Hebelzertifikaten herunter skaliert machen. Dann würde der durchschnittliche Gewinn (inkl. gewisser Reibungseffekte, die ab Unterschreiten einer gewissen Kapitaldecke zwangsläufig auftreten) auf circa 20.000 $ per anno absinken. Das wäre für den Start aber immer noch toll und bereits ganz nah dran an dem Ziel, welches Du Dir mit den 2k pro Monat, ergo 24k pro Jahr gesetzt hast.

Die Handelsfrequenz zieht im RW Striker übrigens jetzt wieder an. Über die Hälfte aller Setups handeln in Oktober, November und Dezember. Darum ist ein Start JETZT für viele Trader, die anfangen möchten, endlich systematisch und planbar zu handeln, so attraktiv.

