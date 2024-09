Mercedes-Benz: 2. Gewinnwarnung! Aktie steuert auf Zweijahrestief zu

Die andauernde Schwäche auf dem chinesischen Markt für Luxusautos lässt Mercedes-Benz pessimistisch in die Zukunft blicken. Die Stuttgarter senkten ihre Jahresprognose erneut und erwarten nun einen deutlich niedrigeren Gewinn als im Vorjahr. Die Abschwächung der chinesischen Wirtschaft und der Immobilienmarkt tragen wesentlich zu dieser Entwicklung bei.

Das EBIT auf Konzernebene wird voraussichtlich „signifikant“ unter dem des Vorjahres liegen, eine Korrektur von der früheren Einschätzung eines „leicht unter“ dem Vorjahr.

Die unerwartete Gewinnwarnung von Mercedes-Benz hat für Enttäuschung im Automobilsektor gesorgt. "Mit so etwas hatte man spätestens eine Woche nach der BMW-Warnung gerechnet, aber nicht mehr jetzt", erklärt ein Börsenhändler.

Diese Entwicklung könnte sich negativ auf die Aktienkurse der gesamten Branche auswirken. Analysten von RBC Capital Markets sind überrascht, besonders wegen des Ausmaßes der Warnung und dem bisherigen Mangel an vorsichtigen Äußerungen.

Vor Börsenbeginn am Freitag fallen die Aktien von Mercedes-Benz auf das niedrigste Niveau seit zwei Jahren. Auf Tradegate wurden die Aktien zuletzt für 54,81 Euro gehandelt – ein Rückgang von über 7 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs am Vortag. Auch andere Automobilwerte rutschen am Freitag ab. Der Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts hatte kürzlich erst eine leichte Erholung von seinem Tiefstand seit Oktober 2023 erlebt.

"Die Bewertungen in der Branche spiegelten bereits eine gewisse Skepsis der Anleger wider", sagt Analyst George Galliers von Goldman Sachs. Doch das Ausmaß der Gewinnrevision könnte überraschen, insbesondere da die Prognosen Ende Juli noch verhältnismäßig optimistisch waren. Investorengespräche deuten auf zunehmende Besorgnis über den chinesischen Markt hin, wo deutsche Autobauer zunehmend unter Druck stehen.

Negative Bewertungseffekte spielen dabei ebenfalls eine Rolle. Rolf Ganter, Leiter CIO für europäische Aktien bei UBS Global Wealth Management, warnt: "Dieser Giftcocktail – Schwäche in China, Preise, die unter das Spitzenniveau gefallen sind, kein Mengenwachstum mehr, höhere Lohnkosten – lässt Raum für einige dieser Aktien, die leicht um weitere 10 bis 20 Prozent fallen können, wenn die Dinge sich verschlechtern."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion