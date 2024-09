Britische und europäische Kleinunternehmer bringen CoCo Bubble Tea auf neue Höhen

Von der allerersten Filiale in Deutschland bis hin zu einem neuen Geschäft in einem spanischen Einkaufszentrum – die wachsende Unterstützung der Bubble Tea-Marke für Single-Store-Partner schafft wertvolle Geschäftsmöglichkeiten in der Region und treibt gleichzeitig ihre eigene Expansion voran.

BIRMINGHAM, 20. September 2024 /PRNewswire/ -- Nachdem das Premium Bubble Tea Franchise CoCo Bubble Tea bereits Anfang des Jahres Partnerschaften mit einzelnen Filialen angeboten hat, kündigt es nun wichtige Meilensteine in Europa und Großbritannien an, zusammen mit regionalen Verbesserungen der Lieferkette, um die Partner weiter zu unterstützen. Um Unternehmern zu helfen, alles, was CoCo Franchise-Partnern bietet, zu verstehen und zu nutzen, wird die Marke am 4. und 5. Oktober in Birmingham, UK, an der The National Franchise Exhibition teilnehmen (Stand T40).