Zinssenkungsphantasien drehen den Kurs!

Die US-Notenbank (Fed) hat am Mittwoch dieser Woche die mit Spannung erwartete Zinssenkung um 50 Basispunkte vorgenommen. Dies ist ein Schritt, der den Druck auf die Verbraucher verringern und ihre Ausgaben ankurbeln könnte. Die Aktien von US-Zahlungsunternehmen wie PayPal konnten ebenso nach der Zinssenkung der Fed zulegen. PayPal steht in harter Konkurrenz zu den Kreditkartenunternehmen wie Visa oder Master Card. Dennoch kann PayPal seine starke Marktposition im Online-Handel verteidigen. Der US-amerikanische Dienst ist eines der beliebtesten Zahlungsmittel in Europa und den USA. Nun hat PayPal auch seine Fühler nach Afrika ausgestreckt, um die Möglichkeit zu eröffnen, Geld ohne große Probleme nach und aus dem wirtschaftlich aufstrebenden Kontinent zu transferieren.

Nach der Aufwärtssequenz in den 2010er Jahren bildete der Aktienkurs von PayPal ein Doppel-Top im Zeitraum Februar und Juli 2021 auf dem Level von 310,16 US-Dollar. In einer akzentuierten Abwärtssequenz sackte das Papier bis Ende Juni 2022 auf 71,61 US-Dollar ab. Dies entspricht einem Verlust von rund 77 Prozent in etwa einem Jahr. Bis zum 27. Oktober 2023 kam der Kurs noch immer nicht zur Ruhe und beendete den Abwärtstrend bei 50,25 US-Dollar. Anfang 2024 wurde eine Seitwärtsrange zwischen der Unterstützung bei 57,29 US-Dollar und dem Widerstand bei 67,08 US-Dollar ausgebildet. Im Zeitraum vom 15. August 2024 bis zum 10. September 2024 wurde die obere Grenze der Range nachhaltig überwunden. Die am Mittwoch dieser Woche veröffentlichte Zinssenkung der Fed sorgte für einen Tagesgewinn am gestrigen Handelstag von rund 6,35 Prozent auf 77,77 US-Dollar. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Widerstand bei 76,99 US-Dollar geknackt wird und die Bullen das Level bei 87,56 US-Dollar ins Visier nehmen. Nach unten scheint der Kursverlauf bei 67,08 US-Dollar aus heutiger Sicht abgesichert zu sein. Durch den Kurssturz und den geplanten Überschüssen pro Aktie ist das Niveau der erwarteten KGVs weit unter 20 gesunken. In Anbetracht der Wachstumschancen sieht der Wert aus heutiger Sicht im historischen Vergleich günstig aus.

PayPal Holding, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: