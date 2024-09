Nano One schließt Verkauf eines unbebauten Grundstücks mit einem Bruttoerlös von 5 Millionen CAD erfolgreich ab

- Am 12. September 2024 schloss Nano One den zuvor angekündigten Verkauf eines unbebauten Grundstücks in Candiac erfolgreich ab.

- Der Bruttoerlös von 5.000.000 CAD liefert nicht verwässerndes Betriebskapital, ohne die Wachstumsstrategie zu gefährden.

- Die Landfläche war Teil der 2022 von Nano One durchgeführten Übernahme von Johnson Matthey in Candiac.

- Das unbebaute Grundstück wurde für den Wachstumsbedarf als nicht notwendig erachtet.

20. September 2024, Vancouver, Kanada (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) / IRW-Press / Nano One Materials Corp. („Nano One“ oder das „Unternehmen“), ein Cleantech-Unternehmen, das ein patentiertes Verfahren für die kostengünstige, energiesparende Herstellung von Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien besitzt, freut sich zu vermelden, dass das Unternehmen am 12. September 2024 den Verkauf seines unbebauten Grundstücks in Candiac, Québec, für einen Bruttoerlös von 5.000.000 CAD erfolgreich abgeschlossen hat.

Das Grundstück war Teil der 2022 erfolgten Übernahme von Johnson Matthey Battery Materials Canada durch Nano One und wie bereits gemeldet, ging das Unternehmen am 12. August 2024 einen definitiven Vertrag über den Verkauf des unbebauten Grundstücks ein. Diese nicht verwässernden Mittel werden die Finanz- und Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützen und gleichzeitig den Zugang zu alternativen Standorten mit besserer Versorgungsinfrastruktur, verbesserter Bebaubarkeit und Spielraum für die Erweiterung der LFP-Kapazität weit über 25.000 Tonnen pro Jahr hinaus ermöglichen.

Nano One verkaufte das Grundstück an DUROPAC, einen Marktführer für flexible Verpackungen für die Lebensmittelindustrie in Kanada. Auf dem angekauften Grundstück will DUROPAC einen neuen 70.000 Quadratfuß großen Hauptgeschäftssitz, einen Ausstellungsraum und Vertriebseinrichtungen bauen. Diese Expansion wird den Betrieb verbessern, Innovationen bei nachhaltigen Verpackungen unterstützen und der wachsenden Kundennachfrage begegnen.

