Windkraft-Projektierer PNE findet neuen Chef Der Windkraft- und Photovoltaik-Projektierer PNE hat einen Nachfolger für seinen zurückgetretenen Chef Markus Lesser gefunden. Heiko Wuttke werde den Job am 13. Januar 2025 antreten, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Freitag in Cuxhaven …