Finanzielle Zukunft der eigenen Kinder sichern (FOTO)

München (ots) - Der Weg zu finanzieller Unabhängigkeit beginnt nicht erst mit

dem ersten Gehalt. Viele Eltern legen bereits zur Geburt den Grundstein für die

Absicherung ihrer Kinder. Zum Weltkindertag am 20. September stellt die

Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) umfassende Neuerungen für

ihr Kinderprodukt vor.



Für jeden dritten Bundesbürger (34,9 Prozent) ist die finanzielle Absicherung

für die Zukunft der Kinder oder Enkelkinder besonders wichtig. Das ist das

Ergebnis einer im August 2024 im Auftrag der LV 1871 von Civey durchgeführten

repräsentativen Befragung unter 2.502 Elternteilen in Deutschland. Die Mehrheit

(54,4 %) würde für die Ausbildung bzw. ein Studium des Kindes sparen - 37,2 %

für die finanzielle Unabhängigkeit des Kindes. Bereits jeder vierte Elternteil

(29,6 %) sieht zudem die Altersvorsorge bzw. den Vermögensaufbau der Kinder als

Anlass, finanziell vorzusorgen. Doch: Um ein finanzielles Polster für die

eigenen Kinder aufzubauen, setzt ein Viertel der Eltern in Deutschland (26,3 %)

nach wie vor auf Sparformen wie Tagesgeld, Festgeld oder ein Sparbuch.









"Wer früh anfängt, für das Alter und die finanzielle Sicherheit zu sorgen,

altert mit einer Sorge weniger. Das gilt heute mehr denn je, denn wir erleben

eine alternde Gesellschaft und die Herausforderung, selbst für zukunftsfeste

Renten zu sorgen. Eltern und Großeltern können hier eine sehr gute und solide

Basis für ihre Kinder legen. Unsere Kindervorsorge MeinPlan Kids verbindet dafür

Sicherheit mit Renditechancen und Flexibilität", sagt Hermann Schrögenauer,

Vorstand der LV 1871.



Mit der neuen Tarifgeneration profitieren Kunden von zahlreichen Neuerungen.

Optimierte Zu- und Auszahlungsmöglichkeiten bieten noch mehr Flexibilität und

Planbarkeit. Die BU-Option mit Pflegeschutz ab Vertragsbeginn fürs Kind kann

bereits mit sechs Jahren in eine Berufsunfähigkeitsversicherung umgewandelt

werden.



Optimierte BU-Option gibt noch mehr Sicherheit



Für die Ausübung der BU-Option mit Pflegeschutz wird der Gesundheitszustand des

Kindes einmalig abgefragt; mit Einschulung ab dem 6. Lebensjahr kann die

Umwandlung in eine selbstständige Berufsunfähigkeitsabsicherung erfolgen. Damit

können Eltern oder Großeltern ihre Kinder oder Enkel von Anfang an für den

weiteren Lebens- und Berufsweg absichern. Für 9 Euro monatlich ist diese

besondere Absicherung durch die BU-Option inklusive einer lebenslang Pflegerente

von 500 Euro monatlich möglich.



Flexibel bleiben in allen Lebensphasen der Kinder



Der Einstieg in die Fondsrente für Kinder ist jederzeit ab 25 Euro im Monat

möglich, wahlweise mit einer Beitragsgarantie von 10 bis 90 Prozent. Kunden

wählen aus einer Fondspalette von mehr als 160 Fonds oder den Portfoliolösungen

der LV 1871. Familie und Freunde des Kindes können bereits ab 50 Euro mitsparen.



Zuzahlungen, Entnahmen oder ein Auszahlplan sind während der gesamten Laufzeit

aus dem Fondsvermögen möglich - jetzt auch mit Einzelfonds und exklusiven

Portfoliolösungen. Nach Ablauf der vereinbarten Versorgungsphase, frühestens ab

Vollendung des 18. Lebensjahrs, kann der Nachwuchs den Vertrag selbst übernehmen

und eigene Pläne umsetzen oder so für die eigene Rente weiter sparen.



Pressekontakt:



Julia Hauptmann, Pressesprecherin, 089 / 55167 - 468,

mailto:julia.hauptmann@lv1871.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/63097/5868599

OTS: Lebensversicherung von 1871 a.G.





