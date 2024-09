Vorstand in der Kritik: Hauschildts Übernahmeangebot sorgt für Aufruhr Nach der Hauptversammlung am 4. Juli 2024 steht Vorstand Sascha Lerchl der ALBIS Leasing AG massiv in der Kritik. Unzureichende Einbindung wesentlicher Aktionäre und Verstöße gegen das Aktienrecht belasten sein Amt.