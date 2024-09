Mehr als jede vierte geprüfte Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im Jahr 2023 mangelhaft

WIESBADEN (ots) -



- Gut ein Viertel der geprüften Ölheizungen und über die Hälfte der

Biogasanlagen weisen Mängel auf - technische Mängel überwiegen

- Anteil der mangelhaften Anlagen von 2018 bis 2023 leicht gesunken

- Statistik wird nach sechs Jahren eingestellt



Im Jahr 2023 wurde bei mehr als jeder vierten (28,5 %) der insgesamt 226 617

geprüften Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - dazu zählen etwa

Ölheizungen, Tankstellen, Lager- und Abfüllanlagen - Mängel festgestellt. Wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wiesen 44 218 Anlagen (19,5 %

aller geprüften Anlagen) geringfügige, 20 238 Anlagen (8,9 %) erhebliche und 48

Anlagen (0,02 %) gefährliche Mängel auf. Seit Beginn der Erhebung veränderte

sich der Anteil mangelhafter Anlagen damit geringfügig von 32,7 % im Jahr 2018

auf 28,5 % im Jahr 2023, in dem die Erhebung letztmalig durchgeführt wurde.





Biogasanlagen überdurchschnittlich häufig mit MängelnÜber drei Viertel (76,9 % bzw. 174 336) der im Jahr 2023 geprüften Anlagen warenÖlheizungen. Mehr als jede vierte (27,7 % oder 48 313) dieser Ölheizungen wiesmindestens einen Mangel auf. In den Jahren ab 2018 zeigte sich dieser Anteil alssehr konstant. Den größten Anteil mangelhafter Anlagen wiesen seit 2018 dieBiogasanlagen auf: Mehr als jede zweite (2018: 63,0 %, 2023: 56,7 %) geprüfteBiogasanlage war mangelhaft, damit lag der Anteil hier fast doppelt so hoch wieder Durchschnitt über alle Anlagearten.Technische Mängel bei etwa drei Viertel der mangelhaften AnlagenVon den 64 504 geprüften Anlagen mit Mängeln wiesen 48 669 (75,5 %) mindestenseinen technischen Mangel auf, etwa korrodierte Tanks, defekte Betriebs- undKontrollleuchten oder Schäden an Auffangwannen. Bei 15 835 Anlagen (24,5 %)wurden ausschließlich Ordnungsmängel festgestellt, etwa fehlende oder falschangebrachte Bedienungs- oder Prüfhinweise. Bei 18 110 Anlagen (28,1 %) wurdezusätzlich zu einem technischen auch ein Ordnungsmangel identifiziert.Methodische Hinweise:Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen müssen zum Schutz der Umweltregelmäßig von Sachverständigen auf ihre Sicherheit geprüft werden. GeringfügigeMängel an den Anlagen müssen spätestens nach sechs Monaten beseitigt sein.Erhebliche und gefährliche Mängel müssen umgehend behoben werden. Beigefährlichen Mängeln wird die Anlage zudem sofort stillgelegt, bis die Mängelbeseitigt sind.Mit der seit August 2017 geltenden Verordnung über prüfpflichtige Anlagen zumUmgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) wurde unter anderem die bundesweiteVereinheitlichung der Prüfpflichten dieser Anlagen vorgenommen. Damit verbundenwurde eine Statistik eingeführt, die ab dem Berichtsjahr 2018 die Ergebnissenach dem Inkrafttreten der Verordnung nachweist. Mit der Änderung desUmweltstatistikgesetzes im Mai 2024 wurde die Statistik nach sechs Jahreneingestellt.Weitere Informationen:Detaillierte Ergebnisse zu den Anlagen im Umgang mit wassergefährdenden Stoffenstehen in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 32331) bereit.Wichtiger Hinweis zur Datenbank GENESIS-Online:In der zweiten Oktoberhälfte 2024 geht die neue Nutzeroberfläche unsererDatenbank online und verlässt das Beta-Stadium. Die neue Oberfläche bietetschnellere Datenabrufe sowie intuitive Recherche- und Anpassungsmöglichkeitenvon Tabellen. Zudem ändern sich auch die Struktur des maschinenlesbarenFlatfile-CSV-Formats und das Datenausgabeformat bei Tabellen-Downloads.Detaillierte Informationen dazu sowie weitere wichtige Hinweise zum Releasebietet die Infoseite zum neuen GENESIS-Online.