Kissigs Portfoliocheck: Value-Investor Bill Nygren setzt jetzt voll auf die NASDAQ

Bill Nygren, Portfolio Manager und CIO des Oakmark Funds, mit dem er seit dessen Gründung 1991 eine beeindruckende durchschnittliche jährliche Rendite von 13 % vorweisen kann. Bei meinem 271. Portfoliocheck beschäftige ich mich mal wieder mit, Portfolio Manager und CIO des Oakmark Funds, mit dem er seit dessen Gründung 1991 eine beeindruckende durchschnittliche jährliche Rendite von 13 % vorweisen kann.





Zum Ende des 2. Quartals 2024 hatte Bill Nygren 55 Werte im Depot, darunter zwei Neuaufnahmen. Seine Turnoverrate stieg gegenüber dem Vorquartal erneut von 11 auf 12 %. Dieser Wert ist für Nygren weiterhin atypisch hoch. Dazu erklärte er, eine höhere Inflation führe zu höherer Volatilität an den Märkten und er nutze diese aus, um bei höher bewerteten Aktien Positionen glattzustellen und sich auf solidere und niedrig bewertete Aktien zu fokussieren. Das führe zu einer erhöhten Handelstätigkeit. In seinem um 300 Mio. auf 20,2 Mrd. USD gesunkenem Oakmark-Funds-Portfolio blieb der Finanzsektor mit einer leicht reduzierten Gewichtung von 37,8 % unangefochtener Spitzenreiter. Communication Services folgen ihnen mit 10,3 % vor Industriewerten mit 9,8 %, die damit knapp die Energiewerte mit 9,7 % überholt haben. Dahinter haben Technologieaktien sich mit nun 7,1 % hauchdünn vor den Gesundheitssektor mit ebenfalls 7,1 % geschoben. Es schließen sich zyklische Konsumwerte mit 6,3 % an vor defensiven Konsumwerten mit 6,1 % und Rohstoffunternehmen mit 3,4 %.





NASDAQ, die weltweit Plattformen und Dienstleistungen für Kapitalmärkte und andere Branchen anbietet. Sie war seine gewichtigste Neuerwerbung und dafür nennt er einige Gründe... Die größte Veränderung brachte der vollständige Verkauf von KKR mit sich, nachdem er bereits in den Vorquartalen bei steigenden Kursen immer wieder Anteile abgestoßen hatte. Der Aktienkurs des Finanzinvestors hat sich auf Sicht von 12 Monaten knapp verdoppelt. Und auch die zweitgewichtigste Reduzierung betrifft den gut gelaufenen Finanzsektor, wobei Nygren bei American Express mit einem Teilverkauf von 77 % seiner Anteile noch keinen kompletten Positionsabbau vollzogen hat. Die größte Position in Nygrens Depot bleibt weiterhin die Google-Mutter Alphabet , deren Depotanteil mit 3,9 % dank der starken Kursentwicklung sogar weiter zulegte. Neu im Depot hat Nygren nun die Technologiebörse, die weltweit Plattformen und Dienstleistungen für Kapitalmärkte und andere Branchen anbietet. Sie war seine gewichtigste Neuerwerbung und dafür nennt er einige Gründe...